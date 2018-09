Körpersprache der Kandidaten: außer Nervosität wenig Gemeinsames

Bei beiden Kandidaten, so der Experte für Körpersprache und Medien-Coach Verra, sei während des TV-Duells "einiges zu spüren gewesen an Nervosität", etwa in Form einer gewissen "Kurzatmigkeit". Das sei in Hinblick auf die Körpersprache aber auch schon "das einzig Verbindende" gewesen.

Ein Ministerpräsident mit stabilem Auftreten

Söder "sehr stabil" in seiner Körperspache gewesen, "der Körper sehr aufrecht". Dies signalisiere "Stabilität". Zugleich sei der Ministerpräsident damit aber aber auch zu unbeweglich gewesen und hätte sich mehr seinem Gegenüber zuwenden müssen, so Verra. Söder habe Hartmann oft nur aus dem Augenwinkel angesehen, was beim Zuschauer den Eindruck mangelnden Interesses entstehen lassen könne.

Hartmann im begrenzten Angriffsmodus

Der Grünen-Spitzenkandidat Hartmann sei zwar "sehr angriffig" herübergekommen, in dem er sich "mit nach vorne geneigtem Kopf" präsentierte. Er habe jedoch "Kraft vermissen lassen", da seine Bewegungen "in einem kleinen Bereich verblieben" seien. Es gehe in der Politik nicht nur um Sympathie, sondern auch darum, Durchsetzungsfähigkeit zu demonstrieren, das sei Hartmann nicht ganz gelungen.

Expertentipp: beim eigenen Leisten bleiben

Verra riet Söder und Hartmann jedoch davon ab, nun noch bis zum Wahltag größere Änderungen in ihrem Auftreten vorzunehmen. Für die Schlussphase des Wahlkampfes sei es für beide besser,"bei ihrem Leisten zu bleiben". Nun gehe es darum,"authentisch zu bleiben, die Menschen wollen Echtheit sehen".

Verra hatte vor dem TV-Duell Söder in Sachen Körpersprache im Vorteil gegenüber Hartmann gesehen. Der Grünen-Politiker trete zu zurückhaltend auf und signalisiere keine Offenheit. Söder strahle dagegen Selbstbewusstsein aus und präsentiere sich als Alphatier, allerdings fehle ihm etwas die "Leichtigkeit".

Dabei sollten sie aber nicht nur auf politische Inhalte setzen, sagt Stefan Verra. Als Experte für Körpersprache weiß er, wie wichtig Mimik und Gestik sind, um beim Wähler zu punkten. "Unser Gehirn entscheidet zuerst, finde ich einen Menschen interessant oder attraktiv", sagt Verra. Viele Politiker würden sich auf Inhalte vorbereiten und darüber vergessen, zuerst die Bereitschaft der Wähler über die Körpersprache zu gewinnen.

Fehlt das Lächeln, fehlt die Leichtigkeit

Vor dem Duell hat Verra die beiden Kandidaten analysiert. Im Vergleich falle Söder sofort durch seine Körpergröße auf: "Größe verspricht uns Kraft und damit hat er einen Vorteil." Der Ministerpräsident präsentiere sich gerne als Alphatier, gehe mit breiten Armen und stelle sich breitbeinig hin. Das Urteil des Experten: "Er nimmt viel Territorium in Anspruch und wirkt selbstbewusst."

Ein Problem sieht Verra aber bei Söders Mimik: "Er tut sich generell schwer mit dem Lächeln. Ein Politiker darf und muss teilweise ernst sein. Wenn das Lächeln aber nie da ist, fehlt die Leichtigkeit." Außerdem vermittle ein Lächeln Souveränität, und signalisiere: "Ich bin noch nicht so im Stress, dass meine Mimik noch völlig entspannt ist."

Zu viel Zurückhaltung bei Hartmann

Auf der Gegenseite lobt Verra den Grünen-Spitzenkandidaten Hartmann, der bei seinen Reden viel gestikuliert: "Das ist wichtig als Oppositionspolitiker. Er muss die Unzufriedenen abholen und die sind in ihrer Körpersprache oft intensiver." Dafür trete der Grünen-Politiker insgesamt aber zu zurückhaltend auf.

"Beim Sprechen zieht er seine Wangenmuskeln oft nach oben, verengt die Augen und zeigt Stirnfalten", sagt Verra. Damit signalisiere er keine Offenheit und Engagement, sondern Misstrauen. Im Gegensatz zu Söder müsse Hartmann sogar aufpassen mit dem Lächeln: "Wenn es ein durchgehendes Lächeln ist, unabhängig vom Thema, wirkt es schnell unglaubwürdig."

Söder ist im Vorteil

Mit Blick auf das TV-Duell sieht Stefan Verra den erfahrenen Ministerpräsidenten vorne: "Das Selbstbewusstsein eines Markus Söder, dieser lange Kampf nach oben innerhalb der CSU, wird ihm wohl entscheidende Vorteile bringen." Chancenlos sei sein Herausforderer aber nicht: "Ludwig Hartmann wird mit seiner Lebendigkeit punkten. Das unterscheidet ihn von Söder und kann Leute mobilisieren."