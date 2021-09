Körperspender: Entscheidung für die Zeit nach dem Tod

Bei der Körperspende entschließt sich ein Mensch, seinen Körper nach dem Tod der Wissenschaft und Lehre zur Verfügung zu stellen. Dafür hat sich auch der Nürnberger Knud Roloff entschieden. Er hat formell festgelegt, dass sein Körper nach dem Tod nicht beerdigt wird, sondern für Wissenschaft und Lehre genutzt werden soll.

Anatomie des Menschen begreifen

Damit angehende Ärzte die Anatomie des Körpers kennen lernen können, sind freiwillige Körperspenden für Universitätskliniken unerlässlich. Medizinstudenten haben so die Möglichkeit, zum ersten Mal an einem echten Körper zu praktizieren. Diese sogenannten Präparierkurse am Anatomischen Institut der Unikliniken sind fester Bestandteil jedes medizinischen Studiums. Ein Semester lang arbeiten die zukünftigen Mediziner an "ihrem" Körperspender. Das ist mit die emotionalste Phase des ganzen Studiums, aber auch die Wichtigste.

Körperspender essentiell für Medizinstudium

"Nichts ist genauer, als der Körperspender selbst," weiß Lars Bräuer, Professor der Anatomie in Erlangen. "Das 3-Dimensionale, das Haptische, da reinzuschneiden, es anzufassen, die Strukturen zu begreifen, wie tief eine Struktur liegt, welche Konsistenz sie hat, das ist unerlässlich für die Studierenden, die später Ärztinnen und Ärzte werden," so Bräuer.

Entscheidung frühzeitig treffen

Knud Roloff hat sich bereits mit Anfang 50 dafür entschieden, Körperspender zu sein. Als Single hat er neben seinem Sohn wenige Angehörige. Ihm erscheint es sinnvoll, den Körper der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. "Damit man nach dem Leben noch einen Sinn erfüllen kann. Da finde ich, ist die Körperspende eine gute Sache, um jungen Medizinstudenten die Gelegenheit zu geben, eine gute Ausbildung zu machen."

Grundsätzlich kann jeder Mensch in Deutschland Körperspender sein, vorausgesetzt er leidet nicht an infektiösen Krankheiten und der Körper wurde nicht durch einen Unfall oder Suizid verletzt. Allerdings reicht es nicht, das im Testament zu vermerken. Noch zu Lebzeiten muss eine sogenannte Körperspendeerklärung abgegeben werden. Diese kann direkt bei den Anatomischen Instituten der Universitäten angefordert werden.

Organspende hat Vorrang

Ist ein Körperspender auch gleichzeitig Organspender, hat die Organspende Vorrang. Ob nach der Entnahme der Organe noch eine Körperspende in Frage kommt, wird dann im Einzelfall geprüft.

Respekt vor den Toten

Die Würde des Menschen steht an oberster Stelle im Anatomiesaal. Nachdem die Leichname vom Präparator vorbereitet wurden, kommen die vorbereiteten Körper in den Anatomiesaal. Vorsichtig und respektvoll arbeiten die Studierenden an den Körpern, legen Sehnen und Muskeln frei, begutachten Organe, Venen und Arterien.

Erlanger Studierende veranstalten jährlich eine Gedenkfeier

Einmal jährlich organisieren die Erlanger Studentinnen und Studenten gemeinsam mit der Universität eine Gedenkfeier für die Toten mit anschließender Urnenbeisetzung. Hierzu sind auch die Angehörigen eingeladen.

Körperspende: Es gibt auch finanzielle Motive

Immer mehr Menschen lassen sich als Körperspender registrieren, auch, weil sie die Bestattungskosten nicht ihren Angehörigen zumuten möchten. In Erlangen trägt die Kosten dafür das Anatomische Institut. Um die Ausgaben für die Bestattung zu finanzieren, erheben aber inzwischen viele Anatomische Institute, wie beispielsweise München, eine Gebühr für die Körperspende.

Knud Roloff ging es bei seiner Entscheidung, Körperspender zu werden, nicht um Einsparungen. Er will auch über den Tod hinaus etwas Sinnvolles für Wissenschaft und Lehre tun. Inzwischen hat er seinen Körperspendeausweis erhalten.