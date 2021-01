Können wir bald Rodelhänge und Skilifte für uns alleine haben??

In Baden-Württemberg können Wintersportfans komplette Skihänge mieten und den dazu gehörenden Schlepplift, zum Beispiel in Karsee bei Wangen. Diese Möglichkeit haben auch am vergangenen Wochenende wieder viele Familien genutzt. Die Betreiber wollen 150 Euro pro Stunde dafür. Davon können sie zumindest die laufenden Kosten decken, sagen sie: TÜV-Prüfungen, Versicherungen und die Pacht.

Skilifte dürfen in Bayern eigentlich nicht laufen

Eine halbe Autostunde von Karsee entfernt liegt der Skilift Gohrersberg im Oberallgäu. Normalerweise herrscht um diese Zeit Hochbetrieb. Und Betreiber Rudi Holzberger würde seinen Schlepplift nur zu gern laufen lassen. Schnee liegt genug. Das Problem: Selbst kleine Schlepplifte gelten in Bayern als Bergbahnen und deren Betrieb wurde coronabedingt eingestellt. In Baden-Württemberg aber gelten Skilifte als Sportstätten und bleiben geöffnet.

Trotz geschlossener Skigebiete fallen Kosten an

Auch wenn aktuell sein Schlepplift still steht, für Betreiber Rudi Holzberger fallen dennoch Arbeiten und Kosten an. Der Hang muss präpariert werden, sonst kommt der Pistenbully irgendwann nicht mehr durch den Schnee. Vermieten, so wie es sein Kollege in Baden-Württemberg tut, darf Rudi Holzberger aber weder Hang noch Lift.

Sonderfall: Landesgrenze zwischen Parkplatz und Skihang

Er will einen Weg finden, seinen Lift trotzdem laufen zu lassen. Der Gohrersberg bei Buchenberg liegt genau an der bayerisch-baden-württembergischen Landesgrenze: Holzbergers Parkplätze liegen in Baden-Württemberg, Hang und Anlage aber in Bayern. Deshalb will er versuchen, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen.

Holzbergers Plan: Er will den Lift drei Stunden an Familien vermieten. Für diese Zeit wären sie alleinige Inhaber des Lifts, müssen auch alles selber machen. Es gibt natürlich kein Bügelgeben und so weiter, es gibt keine Aufsicht. Es gibt nur jemanden, der den Motor einschaltet. "Wenn sie mir das unterschreiben, dann hoffe ich, dass ich mit dieser Lösung vielleicht sogar im liberalen Bayern Erfolg habe." Etwa 400 Euro will Holzberger für drei Stunden Skispaß nehmen.

Aussichten auf Vermietung von Skilift und Hang sind gut

Die Aussichten für Holzbergers Plan stehen gar nicht schlecht: Im oberbayerischen Kreis Weilheim-Schongau haben Lift-Betreiber offenbar im Abstimmung mit den örtlichen Behörden einen Weg gefunden, trotz Corona-Bestimmungen die Anlage aufzumachen.