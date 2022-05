Können geflüchtete Ukrainerinnen in Bayern unterrichten?

In einem Interview mit BR24 sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am 16. März 2022, dass derzeit geprüft werde, ob man geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine “unmittelbar einsetzen” könne.

Unter den vielen geflüchteten Frauen seien erfahrungsgemäß auch viele Lehrerinnen oder Erzieherinnen, die in Kindergärten gearbeitet hätten, so Bayerns Innenminister.

Seine Aussage wiederholte er am 28. März in der ARD-Talkshow "Hart aber fair": "Gerade zur Betreuung von Kindern in Schulen werden wir diese Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine brauchen."

Können aus der Ukraine geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer in bayerischen Schulen eingesetzt werden?

Wie viele Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine gibt es?

Bis zum 27. April waren laut bayerischem Innenministerium "rund 119.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge nach den Meldungen der Kreisverwaltungsbehörden und der Regierungen im Ausländerzentralregister registriert", heißt es auf BR24-Anfrage.

Wie viele davon zuvor im Bildungssektor gearbeitet haben, lässt sich nicht überprüfen. "Die Daten zum Beruf der Geflüchteten werden bei der Registrierung nicht erhoben", schreibt das bayerische Innenministerium.

Auch das Kultusministerium und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) haben nach eigenen Angaben keine konkreten Zahlen.

Welche Voraussetzungen gelten für den Einsatz im Schuldienst?

An öffentlichen beziehungsweise staatlichen Schulen ist die Qualifikation für das Lehramt nach dem Bayerischen Lehrerbildungsgesetz (BayLBG) vorgeschrieben. Dazu gehören der Nachweis eines Lehramtsstudiums, eine gesundheitliche wie persönliche Eignung und ein polizeiliches Führungszeugnis.

Wer die Lehramtsbefähigung innerhalb der EU, in Norwegen, Island oder der Schweiz erhalten hat, kann diese seit 2005 durch das bayerische Kultusministerium anerkennen lassen. Dafür sind auch Deutschkenntnisse auf dem Niveau C2 Voraussetzung.

Dieser Prozess ist für jemanden, der in der Ukraine studiert hat, also nicht möglich. Hier bleibt nur eine Ausnahmeregelung: Nach Ermessen privater oder staatlicher Schulen könnten ukrainische Lehrkräfte laut Kultusministerium auch ohne Anerkennung mit einem befristeten Vertrag arbeiten.

Mit solchen befristeten Verträgen wurden in der Vergangenheit beispielsweise durch Corona bedingte Ausfälle unter Lehrkräften ausgeglichen.

Willkommensgruppen: Einstellung von ukrainischen Geflüchteten soll erleichtert werden

Aktuell planen die bayerischen Bezirksregierungen jedoch nicht, geflüchtete ukrainische Lehrer im Regelunterricht einzusetzen, sondern als “Willkommenskräfte” in sogenannten pädagogischen Willkommensgruppen, heißt es auf BR24-Anfragen.

Um die Lehrer schnellstmöglich in die Willkommensgruppen einzubinden, sieht das Konzept des Kultusministeriums Vereinfachungen vor.

"Jemand, der geflüchtet ist, auch als Lehrerin, hat vielleicht nicht die Zeit gehabt, seine Dokumente, alle Ausbildungspapiere zusammenzupacken", sagt Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands im Interview.

Dementsprechend kann laut Konzept des Kultusministeriums das polizeiliche Führungszeugnis beispielsweise durch eine Selbsterklärung ersetzt werden, dass man nicht Gegenstand polizeilicher Ermittlungen beziehungsweise vorbestraft ist. Um Masern-Impfschutz müssen sich die Interessenten bemühen - und sie benötigen eine Arbeitserlaubnis.

Laut Kultusministerium dürfen ukrainische Lehrkräfte "nach Unterzeichnung einer Befristungsvereinbarung" dann sofort in den Willkommensgruppen arbeiten - noch bevor sie den eigentlichen Arbeitsvertrag unterzeichnet haben.

Auch die Entlohnung der Lehrkräfte in den Willkommensgruppen ist festgelegt: Bezahlt wird nach Tarif. Laut Rahmenkonzept ist eine pauschale Eingruppierung in EG 4 (Betreuungsaufgaben) und EG 5 (Bildungsangebote) vorgesehen. Das Gehalt liegt dabei (in Vollzeit) zwischen 2.413,07 und 2.530,74 Euro brutto monatlich.

Willkommensgruppe oder Regelunterricht?

Die Willkommensgruppen sollen eine erste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 21 Jahren aus der Ukraine sein. Diese Gruppen werden für Geflüchtete eingerichtet, deren Deutschkenntnisse für den Regelunterricht an Schulen noch nicht ausreichen. In den Willkommensgruppen sollen erste Sprachkenntnisse und ein fester Alltag vermittelt werden, etwa durch kleinere Unterrichts- und Sporteinheiten.

Sie werden derzeit in Bayern überall dort angeboten, wo es Bedarf gibt. Verantwortlich für die Willkommensgruppen sind unter anderem Vertreter der örtlichen Schulaufsichtsbehörde, des Schulamtes und die zuständigen Ministerialbeauftragten.

Das Rahmenkonzept des Kultusministeriums sieht vor, dass ukrainische Kinder und Jugendliche bei ausreichenden Deutschkenntnissen auch die Integrationsklassen oder den Regelunterricht besuchen können.

In Bayern werden derzeit etwa 13.000 ukrainische Kinder und Jugendliche "in Willkommensgruppen, Regelklassen oder besonderen Klassen (z. B. Deutschklassen) beschult", schreibt das Kultusministerium in einer Mail. Dem Ministerium zufolge gibt es bayernweit bislang rund 600 Willkommensgruppen (Stand: 27. April), Tendenz steigend.

Wie sollen ukrainische Lehrkräfte in Willkommensgruppen eingesetzt werden?

Wie genau geflüchtete ukrainische Lehrkräfte in den Willkommensgruppen eingesetzt werden, entscheiden jeweils die Verantwortlichen.

Laut Kultusministerium waren bis zum 27. April etwa 1.700 Lehrkräfte und sogenannte Willkommenskräfte registriert, rund 500 davon besitzen russische oder ukrainische Sprachkenntnisse. Trotz mehrfacher Nachfrage bleibt unklar, wie viele geflüchtete Ukrainer darunter sind.

Gemäß Rahmenkonzept ist vorgesehen, dass die ukrainischen Geflüchteten primär für die Betreuung der Kinder in den Gruppen zuständig sind.

Geflüchtete Lehrkräfte, die bereits Deutschkenntnisse haben, können laut Rahmenkonzept auch bei Bildungsangeboten eingesetzt werden. Dazu gehören spielerische Unterrichtseinheiten, in denen die Kinder beispielsweise kleine Rechenaufgaben lösen. Besonders gefragt seien daher auch solche Lehrkräfte, die Qualifikationen für Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache besitzen.

Bezirksregierungen: Bedarf an Willkommenskräften wird zunehmen

Bayernweit sei die Situation sehr "dynamisch", heißt es von den Bezirksregierungen. Wie viele Willkommenskräfte benötigt werden, ist also nicht bekannt - aber aufgrund steigender Zahlen an geflüchteten Kindern und Jugendlichen seit Ostern ist laut der Bezirksregierungen davon auszugehen, dass der Bedarf zunehmen wird.

Drei Monate nach der Ankunft in Bayern beginnt für geflüchtete Kinder und Jugendlichen offiziell die Schulpflicht, für die meisten also nach Ende der Sommerferien im September.

BLLV-Präsidentin Fleischmann befürchtet, dass die Willkommensgruppen und deren Personal für den Integrationsauftrag dann nicht mehr ausreichen. Pläne für diese Zeit gebe es allerdings noch nicht.

Was ist mit Unterricht nach ukrainischem Lehrplan?

Theoretisch ließe sich das erhöhte Aufkommen ukrainischer Kinder und Jugendlicher an den Schulen durch ukrainisch- und russischsprachige Lehrkräfte auffangen. Diese könnten dann Unterricht nach ukrainischem Lehrplan geben. In Ländern wie Tschechien wird dies der Unesco zufolge bereits so gehandhabt.

Die bayerische Staatsregierung kann sich ein solches System nicht vorstellen, das sei mit dem Integrationsangebot "nicht vereinbar", teilt ein Sprecher des Kultusministeriums mit.