Können Schulen Digitalisierung?

Klimaschutz, Pflege, Steuern – die Themen für die Bundestagswahl 2021 sind vielfältig. Nicht zuletzt hat eine Umfrage in der Forchheimer Fußgängerzone ergeben: Viele Menschen wünschen sich auch eine bessere Digitalisierung und technische Ausstattung an Schulen. Doch wie sieht der Status quo in Sachen digitalem Unterricht aus?

Landesschülersprecher: Digitalisierung geht nicht schnell genug

Mit 18 Jahren darf der Landesschülersprecher Moritz Meusel in diesem Jahr zum ersten Mal wählen. Der Zwölftklässler aus Bamberg findet, dass die Digitalisierung nach dem Homeschooling nicht wesentlich besser laufe als davor. Zwar gebe es ein besseres Verständnis dafür, dass es weitergehen müsse, aber die Gelder flössen nicht schnell genug. Es müssten erst Anträge ausgefüllt werden. Bis dann Tablets tatsächlich beim Schüler ankämen, dauere es zu lange, so Meusel im Interview mit BR24. Deshalb müssten mehr IT-Experten an Bord geholt werden und bürokratische Hürden abgebaut werden, sagt der Landesschülersprecher.

Neue Mitarbeiter für IT-Betreuung

Die Stadt Bamberg hat in den vergangenen zwei Jahren drei neue IT-Mitarbeiter eingestellt. Inzwischen gebe es vier Mitarbeiter für die IT-Betreuung an insgesamt 22 Schulen, teilt die Stadt mit. Auch das ETA Hoffmann-Gymnasium kann sich bei technischen Problemen an diese IT-Betreuer wenden. Außerdem habe die Schule zwei Systemadministratoren, die aber auch Lehrer sind und sich deshalb nicht durchgehend um die Technik kümmern können, so Jürgen Schlauch, stellvertretender Direktor des ETA Hoffmann-Gymnasiums. Die Schulen bräuchten also noch mehr Personal für die IT-Betreuung, denn technische Probleme gibt es immer wieder. Ein IT-Fachmann, der sich nur um die digitalen Geräte kümmere, wäre wünschenswert, meint Markus Knebel, Direktor des Gymnasiums.

WLAN gibt es – aber nicht für alle

Die Klassenzimmer des Gymnasiums sind inzwischen mit Computer und Beamer ausgestattet. Für rund 900 Schüler stehen an der Schule 100 Leihgeräte zur Verfügung. Diese wurden mit Fördergeldern vom Bund angeschafft. Viele Schülerinnen und Schüler haben im Unterricht ihr eigenes Tablet dabei. Alle Schüler könnten jedoch nicht gemeinsam im Internet surfen. Das WLAN sei nicht dafür ausgelegt, dass es 900 Schüler gleichzeitig nutzen. "Im Extremfall kann es sein, dass für diejenigen, die sich erst später einloggen, das WLAN nicht mehr ausreichend ist", so der Lehrer Jürgen Schlauch.

Weitere Fördermittel für WLAN

Nun soll an Schulen beim WLAN nachgebessert werden. Für den Ausbau wurden weitere Fördermittel vom Bund bereitgestellt. Bis das WLAN aber an allen Schulen perfekt funktioniert, könne es nach Angaben der Stadt Bamberg noch ein Jahr dauern. Für die Schüler und Schülerinnen in der 12.Klasse geht die Digitalisierung zu langsam. Die 18-jährige Anna Rothmund hat eine klare Forderung an die Politik: "Ich fände es super, wenn anstatt leerer Versprechungen einfach auch mal was passiert." Sie werde die Digitalisierung in ihrer Schulzeit nicht mehr erleben, so die Schülerin der 12. Klasse.