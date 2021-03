Königssee: 18-Jähriger überlebt 80-Meter-Sturz beim Wandern

Ein 18-jähriger Wanderer ist am Samstag unterhalb des Hochbahnwegs in den Berchtesgadener Alpen rund 80 Meter in die Tiefe gestürzt. Der junge Mann aus Niederbayern zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Er war mit einem gleichaltrigen Begleiter gewandert, der unmittelbar nach dem Unfall einen Notruf absetzte. Der Verletzte wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen.

Schwierige Bergung

Die Bergung gestaltete sich äußerst schwierig. Ein Rettungshubschrauber setze einen Bergretter oberhalb der Unglücksstelle ab. Der Retter stieg dann am Seil gute 30 Höhenmeter durch den Hang und weitere 20 Meter über die Felswand ab. Während der Bergretter den 18-Jährigen untersuchte, brachte der Heli einen zweiten Bergretter mit Trage und setzte ihn per Winde direkt ins Bachbett ab. Da eine umfangreiche Versorgung im eiskalten Wasser nicht möglich war, lagerten die Retter den jungen Mann in die Trage um, transportieren ihn zu Fuß ein Stück auf eine Lichtung, nahmen ihn mit der Winde auf und flogen ihn zum Großparkplatz Königssee aus, wo bereits ein Rettungswagen und eine Notärztin bereitstanden.

Anspruchsvolle Rettungsaktion für Heli-Besatzung

Die mit 45 Minuten flotte Rettungsaktion mit insgesamt drei Windengängen zwischen den hohen Bäumen und aus der Schlucht war auch für die Heli-Besatzung anspruchsvoll, die rund 70 Meter Windenseil ausfahren und oberhalb der Baumwipfel schweben musste.