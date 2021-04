Königliche Rettung: Kopf von Ludwig II. aus Isar geborgen

Aufwändige Rettungsaktion nahe der Münchner Corneliusbrücke: Taucher der Münchner Feuerwehr haben eine Büste von König Ludwig II. aus den Isarfluten geborgen. Wie der Kini ins Wasser kam, ist unklar.

Wieder zurück an seinem Platz

Aufmerksame Passanten hatten etwa zehn Meter vom Ufer entfernt den Bronzekopf in der Isar entdeckt. Aufgrund der starken Strömung und der Tiefe der Isar an dieser Stelle, musste ein Taucher in den Fluss steigen. Nur mit großer Mühe gelang es dem Feuerwehrbeamten eine Schlinge um die etwa 40 Kilogramm schwere Büste zu legen. Mit vereinter Muskelkraft konnte Ludwig II. aus dem Wasser gezogen werden. Jetzt befindet sich die Büste wieder auf der Corneliusbrücke - genauer gesagt auf dem Isarbalkon unterhalb der Brücke.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen - um zu klären, warum der Kopf des Märchenkönigs baden ging.