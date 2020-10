Ärger um Thai-König: Was die Garmischer dazu sagen

Der thailändische König Maha Vajiralongkorn ist schon seit Kindheitstagen gern im Ausland unterwegs. Er besuchte Privatschulen in England und Australien, in den sechziger Jahren lebte er am Genfer See in der Schweiz. Und auch in Bayern hält sich der König gerne auf: Neben seiner Zweitresidenz in Tutzing, steigt der thailändische König regelmäßig im Grand Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Patenkirchen ab.

Königliche Zeit im Lockdown

Mit seiner Entourage soll er dort einhundert Suiten und Zimmer dauerhaft bewohnen – trotz Covid-19, trotz Lockdown im März und trotz vorübergehendem Beherbergungsverbot. "In Normalzeiten wäre mir das völlig egal“, sagt eine Garmischerin. "Aber zu Corona-Zeiten finde ich es nicht sehr überzeugend, wenn es Ausnahmen gibt von den Regeln, die für alle gelten."

Feinkosthändler und Hotels bekommen gute Aufträge

Andere sagen, der König sichere so zumindest den Fortbestand des Hotels und auch Feinkosthändler würden immer wieder lukrative Aufträge bekommen. Viel gesehen wird der thailändische König im Garmischer Raum allerdings nicht. "Gesehen habe ich ihn noch nie, einerseits bin ich der Meinung, dass es jedem frei überlassen ist, wo er sich aufhalten möchte und wo nicht", berichtet ein Spaziergänger aus Garmisch.

König soll sich wie alle anderen an die Corona-Regeln halten

Der Passant fügt hinzu, dass er es aber auch nicht ganz richtig fände, wenn dem König irgendwelche Sonderrechte eingeräumt würden, was Covid-19 angehe. "Dass er sich nur weil er der König ist und weil er hier in Bayern sein möchte, nicht an Regeln hält."

Privatmaschine am Münchner Flughafen geparkt

Für den König selbst sind die Ortswechsel jedenfalls kein allzu großer Aufwand – er fliegt einfach selbst. Gelernt hat er das Fliegen bei der amerikanischen und der thailändischen Armee. Am Münchner Flughafen hat er seine Privatmaschine geparkt.