Ludwigs Millionengrab: Der Putz bröckelt in Schloss Linderhof

König Ludwig ist den Bayern lieb und teuer. Lieb, weil Millionen von Menschen Jahr für Jahr seine Schlösser besuchen. Teuer, weil der Freistaat Millionenbeträge in den Erhalt der Träume seiner Majestät nachschießen muss. Letztes Beispiel – die Freitreppe in Schloss Linderhof. Sie ist marode und muss saniert werden.

Schloss Linderhof als Millionen-Loch

Es ist wie zu den Lebzeiten des Königs. Manche Politiker raufen sich die Haare, wenn sie den Finanzbedarf der Königsschlösser sehen. Das nächste Millionen-Loch wird gerade in Schloss Linderhof in den Ammergauer Bergen sichtbar. Der Zahn der Zeit und das raue Klima nagen an der Substanz der 135 Jahre alten Freitreppe aus Sandstein aus dem französischen Lothringen. Die Kostenschätzungen laufen, sagt die Schlösser- und Seenverwaltung – und hat dabei die letzten Rechnungen der letzten Renovierungen noch nicht vollständig bezahlt. Es werden wieder Millionen.

Marode Träume Ludwigs II.

Für die Venusgrotte des Königs hat der Finanzausschuss des Landtags erst letzten März 25 Millionen Euro nachgelegt, 59 Millionen kostet die Renovierung des künstlichen unterirdischen Sees insgesamt. Im Corona-Jahr 2020 wurden rund 700 Quadratmeter neues Eichen-Parkett im Schloss verlegt, die Renovierung des Schlosshotels soll im kommenden Jahr begonnen werden. 440.000 Besucher haben vor Corona Schloss Linderhof besucht. Die bayerische Schlösser- und Seenverwaltung kalkuliert in einem guten Jahr mit rund 85 % Kostendeckung. Die dürfte in diesem und dem letzten Jahr deutlich darunterliegen. Die Saison endet in Linderhof am 16. Oktober. Bis dahin kann man die maroden Träume von Ludwig II. in diesem Jahr noch bestaunen.