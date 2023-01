König-Ludwig-Lauf wird zum Wintermärchen

Anmeldung für König-Ludwig-Lauf noch möglich

Marc Schauberger vom Organisationsteam freut sich auf Tausende Starter aus aller Welt. Die Vorbereitungen für das Langlaufevent laufen auf Hochtouren, sagt er. Ein kleiner Kreis von zehn bis 15 Leuten, die das Sportspektakel an vorderster Front mit stemmen, kann sich auf ein eingespieltes Helferteam von 300 bis 350 Freiwilligen verlassen. Und alle machen es, um für die Tradition und um ihre Region im besten Licht erscheinen zu lassen. Anmeldungen sind auf der Homepage der Veranstaltung noch möglich. Je nach Fitness entweder für 10, 21 oder 50 Kilometer in Skating oder Klassisch. Rund um den König-Ludwig-Lauf gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Neben einer Sportmesse soll auch der Nachwuchs Langlauffit gemacht werden. Unter dem Motto "König Ludwig Lauf macht Schule" bekommen Grundschüler nächste Woche ein kostenloses Training mit dem ehemaligen Langlaufprofi Tobias Angerer.

Ursprünglich längster Skimarathon der Welt

Der König-Ludwig-Lauf wurde 1968 als bayerischer Skilanglauf "Auf König Ludwig's Spuren" in Oberammergau gegründet. Der erste Lauf fand 1968 am 17. März statt. Ursprünglich war er mit 90 Kilometern der längste Skimarathon der Welt, diese Distanz wurde aber in den 80iger Jahren, um die Durchführung des Laufs zu sichern, verkürzt. Mittlerweile ist er einer der größte Volksskilanglauf in Deutschland und einer der größten der Welt.

Es nehmen jährlich Sportler aus über 30 Nationen teil. Bereits zwei Jahre nach Gründung konnten über 1.000 Sportbegeisterte in den Ammergauer Alpen begrüßt werden. Die letzten Male waren es zwischen 3.000 und 4.000 Teilnehmer, die zum Teil bis aus Australien oder China anreisten. Traditionell findet auch wieder die Weltmeisterschaft der Ärzte und Apotheker statt.