König-Ludwig-Lauf trotzt Wetterkapriolen

König-Ludwig-Lauf ist Kult

Aus der ganzen Welt sind Sportlerinnen und Sportler nach Oberammergau gekommen: Die einen aus Norwegen, andere aus Frankreich, Italien, Russland oder sogar Alaska - und natürlich aus allen Ecken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund 1.400 Teilnehmer stellten sich den Wetterkapriolen. Landschaftlich gehört die Strecke zu den schönsten Loipen der Welt. Außerdem ist das Rennen seit 1968 Teil der prestigeträchtigen Worldloppet-Serie. Diese umfasst die 20 wichtigsten Skimarathons der Welt. Oberammergau ist die einzige deutsche Station.

Teilnehmer loben Veranstalter

So manchen fiel ein Stein vom Herzen, als dann doch kurz nach 9 Uhr am Samstag der Startschuss für die zehn Kilometer und 21 Kilometer in der freien Technik fiel. Etwas später startete die Königsdisziplin mit 42 Kilometer in der Skatingtechnik.

Viele Teilnehmer lobten das Engagement der meist ehrenamtlichen Helfer. Auch der Mut der Veranstalter wurde gewürdigt, letztlich hätten sie es sich einfach machen können mit einer Absage. Doch gerade nach den Einschränkungen mit Corona in den vergangenen Jahren sei es wichtig, Traditionen wie den König-Ludwig-Lauf am Leben zu halten, sagte Organisationschef Marc Schauberger. Eine Absage sei für ihn nicht in Frage gekommen.