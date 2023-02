König-Ludwig-Lauf: Langlauf-Ikone Angerer trainiert Kinder

Wetterkapriolen machen "Luggi-Lauf" zu großer Herausforderung

Dieser Winter macht es den Veranstaltern vom König-Ludwig-Lauf schwer. Erst gar kein Schnee, dann endlich Neuschnee und jetzt wieder Tauwetter. Die Vorbereitungen laufen seit Tagen, zahlreiche Hände packen mit an, schaufeln Schnee von neben der Loipe auf die Loipe und stopfen Schneelöcher. Laster fahren im Akkord Schnee vom Schneedepot auf die Strecke, dort verteilen sie dann wieder Pistenraupen. Der König-Ludwig-Lauf ist immer eine Teamleistung, aber in diesem Winter umso mehr.

10 statt 20 Kilometer wegen schlechtem Wetter?

Rennleiter Josef "Seppi" Pongratz kann jetzt alles brauchen, nur keinen Regen. Der 50 km Rundkurs von Kloster Ettal durchs Graswangtal zu Schloss Linderhof und zurück ins Ziel nach Oberammergau, war wegen der geringen Schneeauflage leider von Anfang an nicht möglich. Mit Hochdruck wird an einer verkürzten Stecke gearbeitet, wenigstens die soll so gut wie möglich präpariert sein. Für Samstag sind die Skating Wettkämpfe geplant, am Sonntag dann die Läufe in klassischer Technik. Ob die Runde letztlich 20 km oder doch nur 10 km sein wird, entscheidet das Wetter in den nächsten Stunden, so Pongratz.

Ursprünglich längster Skimarathon der Welt

Der König-Ludwig-Lauf wurde 1968 als bayerischer Skilanglauf "Auf König Ludwig's Spuren" in Oberammergau gegründet. Der erste Lauf fand 1968 am 17. März statt. Ursprünglich war er mit 90 Kilometern der längste Skimarathon der Welt, diese Distanz wurde aber in den 80er-Jahren, um die Durchführung des Laufs zu sichern, verkürzt. Mittlerweile ist er der größte Volksskilanglauf in Deutschland und einer der größten der Welt.

Es nehmen jährlich Sportler aus mehr als 30 Nationen teil. Bereits zwei Jahre nach Gründung konnten über 1.000 Sportbegeisterte in den Ammergauer Alpen begrüßt werden. Die letzten Male waren es zwischen 3.000 und 4.000 Teilnehmer, die zum Teil bis aus Australien oder China anreisten. Traditionell findet auch wieder die Weltmeisterschaft der Ärzte und Apotheker statt. 2022 gingen mehr als 2.000 Langläuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt an den Start. Im Jahr zuvor musste der König-Ludwig-Lauf coronabedingt abgesagt werden.