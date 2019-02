König-Ludwig-Lauf in Oberammergau hat begonnen

Der "Kini-Lauf", wie ihn die Einheimischen nennen, ist inzwischen Kult. Langläufer aus 32 Nationen sind am Start - darunter auch echte Schneeexoten, zum Beispiel aus Israel, Indien oder Australien. Neben Profiläufern sind traditionell auch wieder viele Hobbyläufer vertreten. Zwischen 10, 21 und 50 Kilometer Strecke haben sie zu meistern.

Prächtige Kulisse von Schloss Linderhof

Organisator Marc Schauberger freut sich in diesem Jahr über ein großes Starterfeld. Mehr als 3.300 Läufer sprechen für sich. Viele seien auch am Start, weil die gute Schneelage endlich mal wieder die große Runde über Schloss Linderhof ermöglicht. Ganz exklusiv geht die Loipe durch den Park von Schloss Linderhof.

"Nach dem Lauf werden sofort die Loipen in Schloss Linderhof wieder zerstört. Es ist exklusiv nur an dem Wochenende für die Läufer geöffnet. Und das ist weltweit eigentlich der einzige Skilanglauf, der durch so einen herrlichen Park führt." Marc Schauberger, Organisator König-Ludwig-Lauf

Ein ganzes Wochenende lang Langlauf

Nachdem am Samstag die Skater unterwegs waren, geht es am Sonntag in der klassischen Technik auf die Strecke. Rund 1.300 Teilnehmer werden erwartet. Start für den Klassiker über 50 Kilometer ist um 9 Uhr an der Ettaler Mühle. Zum ersten Mal wird die Deutsche Meisterschaft im Skimarathon in 50 Kilometern klassisch ausgetragen. Traditionell findet auch wieder die Weltmeisterschaft für Ärzte und Apotheker statt.

Das ganze Wochenende über stehen die Ammergauer Alpen im Zeichen des Langlaufs und natürlich von König Ludwig II.. Das Graswangtal gilt als das Tal seiner Träume – dort hat der König auch schon seine Spuren gezogen.