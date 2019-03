Gewinn bei "Koenig & Bauer" niedriger ausgefallen

Der Nettogewinn des Würzburger Druckmaschinenherstellers "Koenig & Bauer" (KBA) war aufgrund des Wegfalls von steuerlichen Verlustvorträgen um 21 Prozent auf 64 Millionen Euro gedrückt worden. Mit einem Verlustvortrag werden Verluste, die in einem Steuerjahr gemacht wurden, in die nächsten Jahre übertragen und steuerlich geltend gemacht. Der Gewinneinbruch im Vergleich zum Vorjahr sei nur eine rein rechnerische Größe, betonte ein Unternehmenssprecher. Dass die Aktie heute an der Börse mit rund fünf Prozent weniger notiert, könne daran liegen, dass sich Anleger einen noch höheren Gewinn vor Steuern versprochen hätten, so der Unternehmenssprecher.

KBA spricht von Umsatzanstieg

Der Umsatz von KBA hat sich 2018 um 0,7 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro erhöht. Er hätte noch höher sein können, so heute das Unternehmen, wenn 2018 Anlagenteile rechtzeitig geliefert worden wären. Wegen der guten Konjunktur im Maschinenbau kam es jedoch zu Verzögerungen mit empfindlichen Folgen für die Herstellung von Druckmaschinen. Denn zu 60 Prozent setzt Koenig & Bauer auf Zulieferung, die wichtigsten Bestandteile werden selbst produziert.

Kurswechsel vom Zeitungs- hin zum Verpackungsdruck

Seit einer umfassenden Neuausrichtung im Jahr 2014 nach der Krise auf dem Zeitungsmarkt spezialisiert sich das Unternehmen zunehmend im Online- und Digitaldruck für die Verpackungsindustrie. Mit beachtlichem Erfolg. Die Verpackungsindustrie boomt. Allein im vergangenen Jahr haben die Bestellungen um gut 20 Prozent zugenommen. Noch drücken hohe Entwicklungskosten auf das Ergebnis. Doch die Investition in die Zukunftstechnologie dürfte sich bald bezahlt machen, so der Unternehmenssprecher. "Tetrapack" konnte als neuer Großkunde gewonnen werden. In Zukunft werden viele Getränkeverpackungen also mit einer Koenig & Bauer-Maschine bedruckt.

Dividende soll sich leicht erhöhen

Für 2019 kündigte "Koenig & Bauer" die Erhöhung der Dividende auf einen Euro je Aktie an. 2018 waren noch 90 Cent ausgeschüttet worden. Bis 2023 hat sich der Druckmaschinenhersteller ehrgeizige Wachstumsziele gesteckt. Der Umsatz soll bis dahin auf 1,5 Milliarden Euro gesteigert werden. Dann könnte das operative Ergebnis bei sieben bis zehn Prozent liegen, eine für den Maschinenbau außergewöhnlich hohe Marge. Aufgrund der guten Auftragslage sei man zuversichtlich, diese Ziele auch zu erreichen.

Aktuell beschäftigt der Konzern weltweit 5.700 Mitarbeiter, davon mehr als 1.700 am Hauptsitz in Würzburg.