Kö-Prozess: Zehn Verfahren gegen Hauptangeklagten während U-Haft

Der vierte Verhandlungstag an der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts hatte kaum begonnen, da wurde der Prozess bereits wieder unterbrochen: Es stellte sich heraus, dass einer der Schöffen, einen der Zeugen kennt und damit befangen ist. Nach längerer Beratung wurde der Kö-Prozess schließlich fortgesetzt.

Dem Hauptangeklagten wird vorgeworfen im Dezember 2019 einen 49-Jährigen Feuerwehrmann auf dem Augsburger Königsplatz mit einem Schlag gegen den Kopf getötet zu haben.

Hauptangeklagter in U-Haft sehr aggressiv

Vor dem Gericht hat am Dienstag der Leiter der JVA Neuburg/Donau ausgesagt - dort sitzt der 17 Jahre alte Hauptangeklagte in U-Haft. Der Regierungsdirektor machte deutlich, dass das Verhalten des Jugendlichen im Kö-Verfahren in der U-Haft "ungebührlich, aggressiv, und verbal sehr forsch" gewesen sei.

Sein Verhalten habe "im Lauf des Jahres eine ganz besondere Dynamik bekommen", sowohl in Bezug auf das Verhältnis zu den Mithäftlingen als auch zu den Justizbediensteten. Insgesamt habe es während der zehnmonatigen U-Haft zehn Disziplinarverfahren gegen den 17-Jährigen wegen gröberer Vorfälle gegeben, und 32 sogenannte erzieherische Maßnahmen. Einmal habe Halid S. sogar in Einzelhaft gemusst.

Angeklagter soll mit Tat geprahlt haben

Auch zur Tat selber habe er sich geäußert: Der Anstaltsleiter schildert, dass der Jugendliche Mithäftlingen gegenüber gesagt haben soll: "Ihr seid kleine Wichtigtuer, ich habe schon einen tot geschlagen!" Während der Zeuge diese Aussage machte, drehte sich der Angeklagte zu seinem Anwalt um und schüttelte den Kopf.

Darüberhinaus habe der Jugendliche auch behauptet, dass er schlecht behandelt werde und es an den schlechten Lehrern liege, dass er nicht den Quali-Abschluss innerhalb der Haft geschafft hätte. "Er hat aber wirklich absolut nichts dafür getan und dann bekommt man den Abschluss halt auch nicht", stellt der Anstaltsschef in diesem Zusammenhang klar.

Gefängnisleiter: Er muss lernen Regeln einzuhalten

Der 17-jährige habe bisher 75 Tage in sogenannter "Absonderung" verbringen müssen, "das habe ich in meiner 30-jährigen Justizkarriere so noch nicht ausgesprochen", erklärte der Anstaltschef. Man habe daher einen "sehr erfahrenen Sozialtherapeuten" gebeten, sich um den jungen Mann zu kümmern. "Das ist immer noch ein junger Mann", aber auch er werde lernen müssen, sich an Regeln zu halten und seinen Zorn in den Griff zu bekommen. "Er muss auch aufhören zu glauben, dass er immer der ist, der benachteiligt wird", so der Gefängnisleiter.

Frühere Schulleiterin sagt gegen Jugendlichen aus

Auch die Schulleiterin des Hauptangeklagten wurde am Dienstag vernommen. Die Pädagogin sagte aus, Halid. S. sei ein "ganz normaler Schüler" gewesen. Er sei jedoch häufig zu spät gekommen, habe oft unentschuldigt gefehlt, weshalb auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde.

In seiner Akte stehe auch, dass es spielerische Schlägereien gegeben habe. Das sei aber nichts außergewöhnliches gewesen: "Da hatten wir andere", so die Schulleiterin, die den Angeklagten bis vor eineinhalb Jahren betreut hat.

Doch insgesamt habe der 17-Jährige auch Schwierigkeiten gehabt, sich an schulische Regeln zu halten. Den Kontakt zu seinen Eltern bezeichnete die Lehrerin als "schwierig". Die Mutter sei ein- oder zweimal zur Sprechstunde dagewesen, der Vater gar nicht. Frauen gegenüber sei er der Angeklagte jedoch nie übergriffig erschienen.

Ermittler finden Gewaltvideos auf Handys

Als Zeuge trat unter anderem auch ein Ermittler und Technikexperte auf, der die Handys der Angeklagten untersucht hatte. Er erklärte, dass darauf explizite Gewaltdarstellungen zu sehen seien. Auch Videos aus Ausgburg seien dabei gewesen. Die zeitliche Zuordnung der Daten sei aber nicht einfach, da das Handy zuvor bis Mitte Oktober 2019 dem Bruder des Hauptangeklagten gehört hatte.

Der mutmaßliche 17-jährige Haupttäter ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Seinen beiden mitangeklagten Freunden wird gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Das Urteil im Kö-Fall könnte bereits am 6. November fallen.