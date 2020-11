Kö-Prozess: Verteidigung legt Revision gegen Urteil ein

Verteidiger und Anwalt Marco Müller hatte bereits am Tag des Urteils am Augsburger Landgericht angekündigt, dass man sich das schriftliche Urteil ansehen und die nächsten Schritte überlegen werde. Am heutigen Montag erklärte Müller, dass man nun Revision gegen das Urteil einlegen wolle. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Vier Jahre, sechs Monate Jugendhaftstrafe

Am vergangenen Freitag war sein 17-jähriger Mandant wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendhaftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichts sah es als erwiesen an, dass der junge Mann einen 49-Jährigen mit einem Faustschlag so heftig attackiert hatte, dass dieser eine tödliche Hirnblutung erlitt.

Verteidiger legt Revision ein

Die Verteidigung dagegen hatte in ihrem Plädoyer gefordert, dass der 17-Jährige für den tödlichen Schlag nicht bestraft wird, denn er habe aus einer Nothilfe-Situation heraus gehandelt.