Kochen für Integration: "Kitchen on the run" erneut in Hof

Der ehemalige Schiffscontainer wird fünf Wochen lang mitten in der Stadt stehen. Beim gemeinsamen Kochen sollen alteingesessene und neu zugezogene Hoferinnen und Hofer zwanglos und unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen. Hof ist die erste Station des Projekts nach zwei Jahren corona-bedingter Pause. Integrationslotsin Bärbel Uschold von der Diakonie Hochfranken sagte im BR-Gespräch: "Wir freuen uns über diese Vorreiter-Rolle."

Im Jahr 2019 kochten bereits tausende Hofer gemeinsam

Die Teilnahme ist kostenlos, jeder kann sein Lieblingsrezept für die Kochabende vorschlagen. Zusätzlich ist auch wieder ein Begleitprogramm geplant, zum Beispiel mit Lesungen oder Stadtführungen, kündigt Bärbel Uschold an.

Hof war bereits 2019 als einzige bayerische Stadt sechs Wochen lang Standort für den mit einer kompletten Küche ausgestatteten blauen Schiffscontainer. Damals hatten bei den Kochabenden insgesamt mehrere tausend Menschen aus rund 30 verschiedenen Ländern Rezepte und Lebensgeschichten ausgetauscht. Eine Gruppe von Ehrenamtlichen führte das Koch-Projekt dann in Räumen des CVJM (Christlicher Verein junger Menschen) in Hof weiter, bis Corona das Projekt vorläufig ausbremste.

Austausch von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung

Mit der Neuauflage will man weitere Menschen erreichen: "Das kann auch für Menschen aus der Ukraine eine schöne Idee sein, um die Menschen hier in der Stadt kennenzulernen", so Uschold. Die Idee zu „Kitchen on the run“ hatte bereits 2015 der Berliner Verein „Über den Tellerrand“, um so den persönlichen Austausch von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zu fördern. Das Koch-Integrationsprojekt wird vom Bundesinnenministerium bezuschusst.