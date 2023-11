"Koch des Jahres": Nürnbergerin als einzige Frau im Finale

Am Montagabend ist das Finale: Beim Vorkochen eines vorgegebenen Drei-Gänge-Menüs in Bonn entscheidet sich, wer "Koch des Jahres" wird – und ob die Köchin des Restaurants "Levi" im Leonardo Royal Hotel in Nürnberg den Geschmack der Jury trifft. 200 Teams aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol hatten sich beworben. 16 schafften es in die Vorauswahl. Nun sind nur noch fünf Kandidaten – und Entihal Khatib aus Nürnberg – übrig.

Drei-Gänge-Menü mit Vorgaben und unter Zeitdruck

Die Auszeichnung "Koch des Jahres", die seit 2010 von der Roika Solutions GmbH vergeben wird, ist nach Angaben des Veranstalters eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Branche. In der Vorrunde mussten die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Live-Wettbewerb ein Drei-Gänge-Menü zubereiten, bei dem die Zutaten pro Person nicht mehr als 16 Euro kosten durften. Gleichzeitig sollte Tatar in der Vorspeise, Spanferkel in einer Hauptspeise und ein veganes und zuckerfreies Dessert serviert werden. Dafür hatten die Küchenchefs und -chefinnen fünf Stunden Vorbereitungszeit und 20 Minuten, um die Teller in sechsfacher Ausführung anzurichten und der Jury zu präsentieren.

Hohes Niveau und Anforderungen

Jury-Mitglied und Spitzenkoch Tristan Brandt ist seit vielen Jahren beim Wettbewerb dabei. Er stellte fest: "Diesmal wurde die Messlatte ein weiteres Mal höher gesetzt und das Niveau, auf dem hier abgeliefert wurde, war unfassbar hoch", so Brandt. An den zwei Wettkampftagen haben die Sterneköche die Menüs nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Dabei ging es um Kreativität, Technik, Textur, Präsentation und Geschmack.