Koch aus Neustadt an der Waldnaab ist "Entdeckung des Jahres"

Der Oberpfälzer Koch Adrian Kuhlemann freut sich über die Auszeichnung des renommierten Restaurantführers Gault & Millau. In dessen diesjähriger Ausgabe ist sein Restaurant "Kuhlemann" in Neustadt an der Waldnaab als Entdeckung des Jahres 2022 ausgezeichnet worden.

"Eine schöne Momentaufnahme" für Kuhlemann

Wirklich viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht, wie er dem Bayerischen Rundfunk im Interview erzählt. Kuhlemann steckt schon wieder voll im Alltag: "Ich bin gestern von Berlin heimgefahren und hab abends noch bei meinem Fischzüchter die Lachsforellen abgeholt, weil wir diese Woche wieder ganz normal weiterarbeiten." Im Interview mit dem BR bezeichnet er die Auszeichnungen als "ganz nett" und als "eine schöne Momentaufnahme".

Koch ist noch dabei, seinen eigenen Stil zu finden

Die typisch bayerische Küche findet man im Restaurant "Kuhlemann" nicht. Der Koch, der nach eigenen Angaben derzeit noch dabei ist, seinen eigenen Stil zu finden, setzt vor allem auf die gehobene Küche: mehrgängige Menüs um die 70 Euro, aufgeteilt in Fisch, Fleisch, Vegetarisch.

Privat mag es Kuhlemann aber auch, mal ganz simpel zu kochen: "Ich stehe wahnsinnig auf Kräuter. Einfach so eine kleine Kräuterbank am Fenster – das bringt ein bisschen Abwechslung rein. Nicht immer nur das übliche wie Rosmarin und Thymian. Und Salat ist top. Immer schön frisch und knackig."

Zurück in den elterlichen Betrieb

Kuhlemann, der schon in mehreren Restaurants in Deutschland und der Schweiz Erfahrungen gesammelt hat, zog es eines Tages zurück in die Heimat. "Ich habe irgendwann keine Lust mehr gehabt, mich wieder im nächsten Küchenteam einzuarbeiten und hab halt dann im elterlichen Betrieb gesagt, dass es mir reicht und dass ich jetzt heimkomme", erzählt Kuhlemann dem BR. Für ihn sei es naheliegend gewesen, seine Investitionen "nicht in irgendeinen Laden in Stuttgart, sondern in den heimischen Betrieb zu stecken".

Sensibles und eigenständiges Kochen im Oberpfälzer Wald

Der renommierte Restaurantführer Gault & Millau hat jetzt seine diesjährige Ausgabe vorgelegt, in der Kuhlemann mit gleich zwei roten Hauben vertreten ist.

"Im elterlichen Hotel kocht er so sensibel und eigenständig, so konsequent regional und ästhetisch ausgereift, wie man es heute vielleicht in Kopenhagen erwarten würde - aber nicht im Oberpfälzer Wald kurz vor der tschechischen Grenze." Beurteilung des Restaurantführers Gault & Millau

Weitere Auszeichnungen für die Oberpfalz

Neben Kuhlemann haben es auch fast 200 andere bayerische Restaurants in die Liste der deutschen Spitzenlokale geschafft. Ebenfalls zwei rote Hauben erhielten unter anderem das "Soulfood" in Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach, "Cheval Blanc" aus Illschwang im Landkreis Amberg-Sulzbach und das "Storstad" in Regensburg.