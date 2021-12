Koalitionsvertrag: Neue Migrationspolitik für Bayern?

Sesay Abdulai sitzt an einem großen Holztisch in den Räumen des Bayerischen Flüchtlingsrats in München, diskutiert mit einer Mitarbeiterin der Flüchtlingshilfsorganisation. Ein Beratungsgespräch - Abdulai hofft auf Tipps, wie er seine Situation verbessern kann. Er kommt aus Sierra Leone, ist seit Jahren in Bayern – aber nur geduldet. Er hat hier als Altenpflegehelfer gearbeitet, in der Altenpflege fehlt es an Personal – doch die Ausländerbehörde habe ihm seine Arbeitserlaubnis entzogen, sagt er. Dabei sei er doch gesund, könne und wolle arbeiten, sagt Sesay Abdulai: "Ich möchte mein Talent für Deutschland einsetzen."

Chancen für Geduldete

Arbeiten, in Deutschland – das ist Sesay Abdulais großer Wunsch. Er hofft, dass das jetzt klappt, dank des neuen Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP im Bund. Die Parteien haben einen Wandel in der Asylpolitik versprochen, wollen Integration erleichtern, den Familiennachzug einfacher und einen so genannten Spurwechsel möglich machen: Auch, wer erfolglos Asyl beantragt hat, soll unter bestimmten Bedingungen bleiben dürfen, wenn er Arbeit hat. Das soll auch den Betrieben in Zeiten des Fachkräftemangels zugutekommen: Sie müssten keine Angst mehr haben, dass ihren Mitarbeitern die Arbeitserlaubnis entzogen wird oder eine Abschiebung droht.

Außerdem: Wer schon lange geduldet ist, soll ganz grundsätzlich die Chance bekommen, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Für Sesay Abdulai und viele andere ist das eine große Chance. Er bete, dass die Koalition das alles wirklich umsetze. Dass das, was sie versprochen hat, Realität werde, sagt er.

Grüne versprechen Wandel auch in Bayern

Viel von dem, was im Koalitionsvertrag steht, trägt die Handschrift der Grünen. Deren migrationspolitische Sprecherin im Bayerischen Landtag, Gülseren Demirel, versichert: Menschen wie Sesay Abdulai sollen bald grundsätzlich arbeiten dürfen – auch in Bayern, wo die Regeln momentan oft sehr streng ausgelegt werden. Außerdem soll es Zugang zu Sprachkursen, zu einer unabhängigen Rechtsberatung geben, zählt Demirel auf. Und die umstrittenen Ankerzentren könnten auch in Bayern in Erstaufnahmezentren umgewandelt werden, sagt sie.

CSU fürchtet mehr Asylbewerber

Während die bayerischen Grünen jubeln, ist die CSU unzufrieden: Denn die neue Ampelkoalition will vieles abschaffen, was die Christsozialen durchgesetzt haben. Ankerzentren oder Leistungskürzungen für Menschen, deren Identität nicht klar ist zum Beispiel. Die harte Linie, für die Bayern in der Asylpolitik steht – sie könnte aufgeweicht werden.

Entsprechend ablehnend reagiert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU. Er glaube, dass einige Formulierungen im Koalitionsvertrag von einer völlig anders gerichteten Migrationspolitik geprägt seien oder auch von großer Naivität, so Herrmann. Der Innenminister befürchtet, dass die neuen Maßnahmen Anreize schaffen – und die Flüchtlingszahlen in Deutschland weiter nach oben gehen. Diese Äußerungen seien ideologisch motiviert und entbehrten jeder Grundlage, sagt dagegen Gülseren Demirel von den Grünen.

Kritik an Abschiebungen

Anderen gehen die geplanten Maßnahmen nicht weit genug: Die Grüne Jugend und die Jusos sind zwar mit vielen Punkten zufrieden, kritisieren aber ebenso wie Flüchtlingshilfsorganisationen, dass im Koalitionsvertrag auch steht: Es soll mehr Abschiebungen geben. Und - was beispielsweise der Bayerische Flüchtlingsrat befürchtet: Dass Bayern am Ende wieder einen Sonderweg gehen will. Und die Regeln dann so auslegt, dass die Lockerungen für möglichst wenig Geflüchtete gelten.

Ob das wirklich so kommt, ist noch nicht klar – die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag müssen jetzt erst mal überhaupt in Gesetze verwandelt werden. Sesay Abdulay, der Geduldete aus Sierra Leone hofft, dass das bald passiert.