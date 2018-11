04.11.2018, 21:21 Uhr

Koalitionsvertrag: Das planen CSU und Freie Wähler für Bayern

Drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern haben CSU und Freie Wähler ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Was wird sich ändern? Was plant die neue Koalition auf den Feldern Familie, Kliniken, Energie, Digitalisierung? Alle Infos auf BR24.de.