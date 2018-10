Koalitionsverhandlungen: Gemeindetag gegen Gratis-Kitas

Bertelsmann-Studie rät von Beitragsfreiheit ab

Zu einer ähnlichen Einschätzung kam im Frühjahr die Bertelsmann-Stiftung in einer bundesweiten Studie. Mit Blick auf die enormen Herausforderungen im Kita-Bereich riet Stiftungsvorstand Jörg Dräger damals davon ab, die Beitragsfreiheit für alle Eltern zu überstürzen: "Bundesweit fehlen Erzieherinnen, und die Betreuungsschlüssel stimmen in vielen Kitas nicht. Jetzt alle Eltern zu entlasten, würde den politischen Handlungsspielraum für den Qualitätsausbau unnötig verengen." Die Devise müsse daher sein: "Erst die Qualität und dann die Beitragsfreiheit."

Die Studie ergab, dass die Mehrheit der Eltern in Deutschland - unabhängig von ihrem Einkommen - bereit wäre, für mehr Personal und eine bessere Ausstattung noch höhere Kita-Beiträge zu bezahlen. Als notwendig bezeichnete Dräger dagegen "eine Befreiung einkommensschwacher Familien von Kita-Kosten".

Aiwanger verweist auf andere Bundesländer

Das bayerische Familienministerium hatte vor einigen Wochen noch betont, Gebühren zu senken oder gar alle Kitas beitragsfrei zu stellen, sei im Freistaat kein Thema. Aiwanger wiederum verwies wiederholt darauf, dass in anderen Ländern Kitas mittlerweile kostenfrei seien. "Was sich Berlin und Co. leisten, das sollte sich auch Bayern leisten", hatte er vor Landtagswahl betont. Konkret forderten die Freien Wähler im Wahlkampf, Krippen und Kindergärten zumindest für Kinder ab einem Jahr beitragsfrei zu machen - und für eine Kernzeit von fünf Stunden am Tag.

Die Kosten dafür würden sich nach Ansicht der Partei auf rund 500 Millionen Euro jährlich belaufen. Aiwanger rechnete im Wahlkampf gerne vor, dass das gut 300 Millionen Euro günstiger wäre als das von der CSU neu eingeführte Familiengeld. Ob es diese neue Leistung zusätzlich zu einer kostenfreien Kita bestehen bleiben könnte, ließ Aiwanger zuletzt offen. Im BR Fernsehen sagte er vergangene Woche: "Da werden wir uns einigen, ob wir das beibehalten können oder ob das weg muss." Die Frage sei, ob Ministerpräsident Markus Söder (CSU) genug Geld auftreibe. "Aber ich glaube, da wird man Abstriche machen müssen."