Koalitionsverhandlungen gehen in die zweite Runde

CSU und Freie Wähler sind sich in vielen inhaltlichen Fragen einig. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen daher insbesondere Finanzfragen.

An einigen Stellen kann es teuer werden

Die Herausforderung für beide Parteien besteht darin, in den nächsten fünf Jahren einzelne kostspielige Vorhaben anzugehen und gleichzeitig am ausgeglichenen Haushalt festzuhalten. Zwei der teuersten Forderungen der Freien Wähler sind die kostenfreien Kitas und Nachbesserungen bei den Straßenbaugebühren, den sogenannten Strabs und Strebs. Beides war bereits Gesprächsthema am ersten Verhandlungstag, am Freitag.

Beim Thema Energie gehen die Vorstellungen auseinander

Eines der nächsten Diskussionspunkte soll nun ein weiteres Wahlkampfthema der Freien Wähler sein: Der Erhalt von Kliniken auf dem Land. Ein harter Brocken dürfte das für die Verhandlungspartner aber nicht werden. Auch die CSU hatte sich immer wieder gegen die Schließung von Krankenhäusern ausgesprochen. Mehr dürfte es in puncto Energie zu besprechen geben. Hier fordern die Freien Wähler schon seit längerem eine regionale, dezentrale Energiewende.

Details zu den Koalitionsverhandlungen sind bislang allerdings nicht bekannt. Die Verhandler haben Stillschweigen vereinbart. Erst am Dienstagmittag wollen Ministerpräsident Markus Söder und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger wieder vor die Presse treten.