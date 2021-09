Koalitionskrach im Münchner Rathaus wegen Nahverkehrs-Preisen

Deutliche Worte von der größten Stadtratsfraktion an das Stadtoberhaupt: "Wir halten die Pauschalität dieser Tariferhöhung für verfehlt und widersprechen ihr ausdrücklich" schreiben die Grünen an OB Dieter Reiter (SPD). Drei Dinge stören sie besonders: Sie seien erstens in die Entscheidung nicht eingebunden worden.

Grüne: Sogar Sozialticket teurer, keine Strategie

Das reduzierte Sozialticket sei zweitens prozentual genauso deutlich angehoben worden wie andere Angebote. Und es fehle drittens eine Strategie, wie der öffentliche Nahverkehr auch ohne jährliche Tarifsteigerungen attraktiv gehalten und ausgebaut werden könne: etwa durch mehr Geld von Bund und Land. Das sei wichtig für eine ökologische Verkehrswende und effizienten Klimaschutz.

OB Reiter: Grüne ohne Finanzierungsidee

Der SPD-Oberbürgermeister reagierte prompt auf die Kritik seines Koalitionspartners. Reiter wirft den Grünen wörtlich "reines populistisches Wahlkampfgetöse" vor. Es werde kein konstruktiver Vorschlag gemacht, wie die Finanzierung des MVV anderweitig sichergestellt werden solle.

Die Erhöhung decke den tatsächlichen Finanzbedarf nicht einmal zur Hälfte. Sie sei unter anderem nötig, um die Tarifsteigerungen der Beschäftigten auszugleichen. Die Forderung der Grünen nach mehr Geld von Staats- und Bundesregierung unterstützt Reiter dagegen. Er habe deswegen zusammen mit 100 weiteren Bürgermeistern bereits an die Verantwortlichen geschrieben.

Tickets im Schnitt 3,7 Prozent teurer

Die Staatsregierung, die Stadt München und die Nachbarlandkreise hatten vergangene Woche eine durchschnittliche Erhöhung der MVV-Ticketpreise um 3,7 Prozent ab Dezember beschlossen. Sie begründeten dies mit Einnahmeausfällen durch die Corona-Pandemie und zusätzlichen Kosten für Erhalt und Ausbau ihrer Angebote.