Koalition in Bayern: Abgeordnete hadern mit Corona-Kurs

Benno Zierer von den Freien Wählern macht aus seiner Enttäuschung über das Runterfahren der Wirtschaft am Gründonnerstag keinen Hehl. Den Gründonnerstag zum Feiertag zu erklären und die Leute damit zu zwingen, am Mittwoch oder Samstag einzukaufen, sei eine völlige Fehlentscheidung, die besser nochmal überdacht werden sollte, so Zierer. Ein verkaufsoffener Donnerstag könne das Geschehen entzerren.

Zierer: Beschlüsse für Bevölkerung kaum nachvollziehbar

Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler vermisst eine Perspektive für die Lockdown-geplagten Branchen, unabhängig von den Inzidenzzahlen. Die neuen Beschlüsse seien für die Bevölkerung kaum nachvollziehbar, erklärt Zierer. Er moniert, dass man immer noch am Inzidenzwert festhalte. Dieser Wert solle nicht ausschlaggebend sein, es gebe verschiedene Parameter, meint er. "Die Gastronomie hat super Konzepte, auch der Einzelhandel hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um dieses Problem mit der Bevölkerung zu lösen. Und da fehlt jetzt langsam völlig das Verständnis."

Inzidenz keine "heilige Kuh"

Verärgert ist auch die Generalsekretärin der Freien Wähler und Abgeordnete Susann Enders. Sie ist gelernte OP-Krankenschwester. Die Inzidenz ist ihres Erachtens nach der falsche Wert, um ihn sozusagen als "heilige Kuh" vor sich herzutragen. Der Wert sei sicher ein Marker, aber eben nur einer von vielen. Allein aufgrund der Inzidenz sämtliche Maßnahmen zu gestalten, habe sie von Anfang an für falsch gehalten, erklärt Enders. Auch das Freitesten wie in Tübingen sollte schon längst eingeführt sein.

Lockdown-Verlängerung stößt bei Freien Wählern auf Ablehnung

Die Freien Wähler sind sauer. Doch nicht nur sie, auch in den Reihen des Koalitionspartners CSU gebe es Abgeordnete, die mit der Verlängerung der Lockdown-Regelungen unzufrieden seien, versichert der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler Fabian Mehring. "Ich habe in zunehmendem Maße den Eindruck, dass die Demarkationslinie gar nicht so sehr zwischen den beiden Regierungsfraktionen von Freien Wählern und CSU verläuft, sondern zwischen der Ebene der Staatsregierung und den Fraktionen", sagt Mehring.

Die Lösung der Öffnungsperspektiven von der Inzidenzzahl, eine Kernforderung der Freien Wähler, sei nach seiner Meinung als Parlamentarischer Geschäftsführer zwischenzeitlich auch in der CSU-Fraktion durchaus mehrheitsfähig.

Auch Abgeordnete der CSU üben Kritik

Abseits der Mikrofone bekunden bei der CSU in der Tat mehrere Abgeordnete ihren Unmut über die jüngsten Lockdown-Verlängerungen und das Festhalten am Inzidenzwert. "So kann es nicht weitergehen", sagt ein Christsozialer der vorderen Reihe. Öffentlich will sich dazu jedoch niemand von ihnen äußern. Bereits vor zwei Wochen forderten sechs CSU-Landtagspolitiker aus Niederbayern und der Oberpfalz eine behutsame Öffnung der Schulen in Grenzregionen unabhängig von der Inzidenz.

Einer der Unterzeichner, Gerhard Hopp aus dem Landkreis Cham, sagt warum: Viele Kinder seien seit Monaten nicht mehr in der Schule gewesen. Nun soll ein Modellprojekt mit Gurgeltests endlich helfen. Es müsse ein Weg gefunden werden, Kindern Inzidenz-unabhängig einen sicheren Zugang zur Schule zu ermöglichen, so Hopp. Hoffnung und Perspektiven alleine reichten nicht.

Kreuzer sieht keine Alternative zum aktuellen Kurs

Der Fraktionschef der CSU, Thomas Kreuzer, versteht den Unmut in den eigenen Reihen. Eine Alternative zum aktuellen Kurs gibt es in seinen Augen aber nicht. Bei zu viel Infektionsgeschehen gebe es zu viele schwere Verläufe auch bei jungen Menschen sowie Folgeschäden bei jedem Fünften und letztlich auch Tote. Zudem könne das Gesundheitswesen überlasten. "Wir wollen lockern, wir wollen den Menschen Freiheiten geben. Aber wir müssen verhindern, dass der Wert durch die Decke schießt und wir breitflächig hohe Infektionszahlen mit den entsprechend negativen Folgen haben", so Kreuzer.

Klima zwischen Freie Wähler und CSU bleibt angespannt

Benno Zierer von den Freien Wählern beschreibt die Situation in der Koalition mit einem Vergleich aus dem Familienleben: Das sei leider, "wie wenn der große Bruder den kleineren fast erdrücke". Versuche, praktische Ansätze reinzubringen, würden zu wenig gehört, weil es einfach eine gewisse politische Sturheit gebe, bei der man sich nicht mehr bewegen wolle, denn dann müsse man eingestehen, vielleicht selbst Fehler gemacht zu haben. Diese Bereitschaft sei bei der CSU oder bei Markus Söder leider nicht so vorhanden, wie sie sich das wünschten. "Aber deswegen die Koalition platzen zu lassen, ist auch nicht der ideale Weg," so Zierer.

Der Druck nimmt zu. Und so richten die Abgeordneten der Regierungsfraktionen ihre Hoffnung auf die Zeit nach Ostern. Dann soll das Virus endlich an Schrecken verlieren.