"Koa Wiesn"-Maßkrug erinnert an das Jahr ohne Wiesn

Viele Sammler haben schon darauf gewartet: Ab sofort ist der offizielle Oktoberfest-Maßkrug 2020 zu haben. Weil das größte Volksfest der Welt heuer aber bekanntlich wegen Corona ausfällt, gibt es auch einen "Koa Wiesn"-Krug.

Bavaria mit Maßkrug und Mund-Nasen-Schutz

Auf dem "Koa Wiesn"-Krug ist alles ein bisschen anders: Die Bavaria und ein bayerischer Löwe tragen Masken, das Münchner Kindl kann sich einen Fluch nicht verkneifen, und der Engel Aloisius freut sich schon jetzt auf die Wiesn 2021. Diese ungewöhnliche Gruppe stammt aus der Feder von Karikaturist Dieter Hanitzsch.

Erlös geht an die Schausteller

1000 Exemplare vom "Koa Wiesn"-Krug gibt es, für jeweils 50 Euro. Der Erlös geht komplett an Verbände der Marktkaufleute und Schausteller. Die Idee hatte der Liedermacher und Münchner Stadtrat Roland Hefter (SPD), den die Wiesn-Absage auch schon zu einem Musikvideo inspiriert hat.

Den offiziellen Sammlerkrug gibt’s auch ohne Wiesn

Aber auch der offizielle Sammlerkrug ist heuer etwas Besonderes. "Eine Erinnerung an ein denkwürdiges Jahr", sagt Clemens Baumgärtner, der Oktoberfestleiter ohne Oktoberfest.

Das Motiv entspricht in diesem Fall dem schon Ende Januar vorgestellten Plakat-Motiv: eine große Brezen, an der mit blauen Bändern typische Wiesn-Symbole wie Maßkrüge und Weißwurst, Riesenrad und Karussellpferd, Tuba und Schießbudenrose befestigt sind. Der Serienmaßkrug kostet knapp 22 Euro, mit Zinndeckel doppelt so viel. Kaufen kann man ihn über das Internet, in der Tourist-Information im Rathaus und im Souvenirhandel.

