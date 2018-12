Knopfzellenbatterien: tödliche Gefahr für Kleinkinder

Die Ärzte der Kinder- und Jugendklinik St. Hedwig in Regensburg warnen vor der Gefahr von Knopfzellenbatterien. Für Kleinkinder könnten sie beim Verschlucken tödlich sein, mahnen die Mediziner der von den Barmherzigen Brüdern betriebenen Klinik. Gerade zu Weihnachten werde wieder in großen Mengen Spielzeug verschenkt, das Knopfzellen enthält. Sie können sich durch das Gewebe ätzen, warnen die Ärzte.

Batterie ätzt sich in Luftröhre

Erst vor Kurzem hatten sie wieder einen dramatischen Fall: Die verschluckte Batterie hatte sich von der Speiseröhre bis in die Luftröhre des Kindes geätzt. Ein Team von Spezialisten war nötig, um das Kind zu retten - und es wird weiter behandelt werden müssen, um wieder normal atmen und schlucken zu können.

Die Regensburger Ärzte kritisieren auch die Industrie: Es gebe technische Lösungen, die Batterien auch für Kinder ungefährlich machen könnten.

"Aber offenbar ist die Industrie nicht an einer Lösung interessiert, die ein paar Cent pro Batterie mehr kosten würde." Professor Michael Melter

"Kollegen in den USA haben gezeigt, dass eine Beschichtung der Batterien mit einer neuartigen, drucksensiblen Oberfläche das Problem beseitigen könnte", sagt Professor Michael Melter, Direktor der KUNO Kinderkliniken in Regensburg. Man müsse politisch darauf drängen, dass nur noch diese Knopfzellen in Europa verwendet und verkauft werden dürfen, so Melter.

Keine Batterien herumliegen lassen

Professor Dr. Michael Kabesch, Ärztlicher Direktor der Hedwigsklinik, meint: "Wir können derzeit Eltern von Kleinkindern nur eindringlich warnen, keine Batterien offen zuhause herumliegen zu lassen". Auch in vielen technischen Geräten des alltäglichen Bedarfs wie Fernbedienungen oder Küchenwaagen kommen Knopfzellen als Batterien zum Einsatz. Kabesch hofft, "dass es schnell eine technische Lösung gibt, die das unnötige Leid dieser Kinder verhindert, deren Leben sich durch einen unachtsamen Moment dramatisch und oft über Jahre verändert."