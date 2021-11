Knöllchen per App: QR-Codes ersetzen Strafzettel

Die häufig totgesagten QR-Codes erfuhren erst durch Corona mit Luca-App und Impfnachweis eine kleine Renaissance, jetzt sollen sie auch das Erfassen und Bezahlen von Knöllchen erleichtern.

QR-Codes an bayerischen Windschutzscheiben

Bis Januar 2022 soll die neue Technik landesweit allen bayerischen Polizeidienststellen zur Verfügung stehen. Ab dann lösen die QR-Codes die bisherigen Knöllchen ab. Die neue App und das dazugehörige Bürger-Infoportal hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in Nürnberg vorgestellt. Polizistinnen und Polizisten erfassen dann den gesamten Vorgang mit der neuen sogenannten "mOwi-App" – kurz für mobile Erfassung von Ordnungswidrigkeiten – auf ihren dienstlichen Smartphones.

Kennzeichen, Art des Verstoßes, Ort, Fotos und vieles mehr werden in der App erfasst und mit einem vorgedruckten QR-Code verknüpft. Der wird auf einem wasserfesten Papier am Fahrzeug angebracht – das "Knöllchen" verschwindet somit nicht ganz aus unserem Alltag.

Noch keine direkte Bezahlung möglich

Die Verkehrssünder können dann den Code mit ihren Smartphones scannen und werden auf ein eigens entwickeltes Bürger-Infoportal geleitet. Dort sind die Ordnungswidrigkeit und das Bußgeld einsehbar. Bezahlt werden kann das Bußgeld über diverse bekannte Online-Bezahlsysteme allerdings noch nicht: Betroffene erhalten lediglich einen Überweisungsvordruck, den sie entweder ausdrucken müssen oder in ihr Online-Banking-System übertragen können. Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks hieß es bei der Vorstellung der App, dass an einer direkten Bezahlmöglichkeit über das Portal gearbeitet werde. Wann damit auch die Bürgerinnen und Bürger aber mit einer Vereinfachung der Bezahlung rechnen können, ist noch nicht klar.

QR-Code-Nutzung bleibt freiwillig

Das Nutzen des QR-Codes und des Bürgerportals bleibt dabei allerdings freiwillig: Wer kein Smartphone hat oder es dafür nicht nutzen möchte, muss dies nicht tun und kann auf die Verwarnung per Post warten. Der Innenminister stellt aber klar, dass bei dem System "höchste Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz" herrschen.

Erfolgreiches Pilotprojekt in München

Von Juni bis August dieses Jahres wurde das System in einem Pilotprojekt in München getestet. Die Akzeptanz war dabei hoch: 80 Prozent der Verkehrssünder haben im Versuchszeitraum den digitalen Strafzettel genutzt, bei 20 Prozent wurde noch der klassische Strafzettel ausgefüllt. "Nachdem der Pilotversuch erfolgreich war, haben wir uns für den landesweiten Einsatz entschieden", so Herrmann.

Insgesamt hat der Freistaat rund 650.000 Euro in die Entwicklung von App und Infoportal investiert.