Knochenfund auf Privatgrundstück in Waltenhausen

Bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück in Waltenhausen bei Krumbach im Landkreis Günzburg hat ein Hausbesitzer am Dienstag menschliche Knochen gefunden. Wie die Kripo Memmingen heute mitteilte, handelt es sich um einen nahezu unversehrten Oberschenkelknochen und etwa acht kleinere Knochenbruchstücke.

Möglicher Zusammenhang mit altem Friedhof

Woher die Knochen stammen und wie sie dorthin gelangt sind, ist bislang nach Angaben der Polizei noch nicht eindeutig geklärt. Die Polizei geht aber derzeit nicht von einem Verbrechen aus. In der Nähe befand sich bis vor einigen Jahrzehnten ein Friedhof. Der grenzte zwar nicht an das Grundstück – es wäre früher aber nicht unüblich gewesen, Menschen, die nicht dem katholischen Glauben angehörten oder Suizid begingen, außerhalb des Geländes zu beerdigen. Die Knochen werden in der Gerichtsmedizin untersucht.