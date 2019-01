Knobloch-Kritik an der AfD - Abgeordnete verlassen Gedenkfeier

Einige AfD-Abgeordnete waren im Plenarsaal geblieben: der Fraktionsvorsitzende Markus Plenk und die Angeordneten Uli Henkel, Franz Bergmüller und Raimund Swoboda. Die Parlamentarier der anderen Fraktionen erhoben sich nach Knoblochs Rede und applaudierten ihr im Stehen.

Der Gedenkakt im Landtag stellte die Geschichten von Zeitzeugen in den Mittelpunkt. So erinnerte etwa Else Höllenreiner, Ehefrau des Auschwitz-Überlebenden Hermann Höllenreiner, an die Verbrechen des Nationalsozialismus.

Auch Aigner ermahnt die AfD

Ziel der Gedenkfeier ist nicht nur die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sondern auch die Mahnung an die junge Generation, derartiges Unrecht nie wieder zuzulassen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner sagte, natürlich trügen spätere Generationen keine individuelle Schuld. Es gebe aber eine "gemeinsame Verantwortung für die Geschichte".

Aigner richtete indirekt eine Mahnung an die AfD, indem sie auf eine Äußerung des AfD-Politikers Björn Höcke reagierte. "Wer heute unsere Erinnerungskultur in den Schmutz zieht, etwa indem er vom 'Denkmal der Schande' spricht, der ist blind - nicht nur gegenüber der Vergangenheit. Er ist auch blind für die Zukunft" , so die Landtagspräsidentin. Höcke hatte Anfang 2017 das Berliner Holocaust-Mahnmal als "Denkmal der Schande" bezeichnet.