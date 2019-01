Knobloch fordert "Aufschrei" gegen zunehmenden Judenhass

Im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse forderte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern einen "Aufschrei der gesellschaftlichen und politischen Institutionen" gegen den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und Europa.

Unmittelbarer Anlass sind Drohungen und Beleidigungen, die Knobloch nach eigenen Angaben im Anschluss an ihre Landtagsrede erhalten hat - persönlich und im Internet. Leider kein Einzelfall: So aggressiv wie in den vergangenen Jahren habe sie den Antisemitismus in Deutschland seit Jahrzehnten nicht erlebt, berichtet Knobloch:

"Wir erleben oft eine Pogromstimmung in den sogenannten Sozialen Netzwerken. Sozial ist das ganz sicher nicht." Charlotte Knobloch zur PNP

Wachsender Antisemitismus von drei Seiten

Auch laut amtlicher Statistik nehmen antisemitische Straftaten in jüngster Zeit an Zahl und Dreistigkeit zu. Bayern lag dabei 2018 deutschlandweit auf Platz 2.

Dabei kommt der zunehmende Judenhass häufig, nicht immer von rechtsaußen.

"Wir erleben ihn von allen Seiten - von der politischen Linken, von Rechtsextremen wie der AfD und von Muslimen, die den Judenhass mit einer Israelfeindlichkeit verbinden". Charlotte Knobloch zur PNP

Knobloch fügte an, es fehle in Deutschland "noch immer der große gesellschaftliche Widerstand".

Der Eklat im Landtag

Vorausgegangen war der jüngsten Eskalation eine Rede Knoblochs bei einem Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus im Bayerischen Landtag , bei der sie auch die neue Landtagsfraktion der AfD kritisiert hatte. Daraufhin verließ der Großteil der AfD-Abgeordneten noch während Knoblochs Rede unter Protest den Plenarsaal. Die Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion, Katrin Ebner-Steiner, sprach anschließend von einem "Statement". Die übrigen Parlamentarier reagierten auf Knoblochs Rede mit stehenden Ovationen.