Knobloch bleibt Präsidentin der IKG München und Oberbayern

Charlotte Knobloch bleibt Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG). Dies teilte der neue Vorstand der IKG am Donnerstagabend nach Knoblochs Wiederwahl in München mit. Als Vizepräsidenten des Präsidiums fungieren künftig Yehoshua Chmiel und Peter Guttmann. Die ursprünglich für 2020 geplanten Wahlen hatten infolge der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden müssen.

Knobloch ist seit 1985 Präsidentin der IKG. Von 2005 bis 2013 war sie Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses. Die 1932 in München geborene Knobloch überlebte den Holocaust versteckt auf einem bayerischen Bauernhof, deren Besitzer sie als uneheliches Kind einer Nichtjüdin ausgaben. In der Bundesrepublik bezog sie immer wieder Position in der Debatte um Antisemitismus und warnte vor einem Wiederaufleben judenfeindlicher Einstellungen in der Gesellschaft.