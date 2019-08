Knobloch: Antisemitischer Angriff weckt dunkle Erinnerungen

Es geschah am helllichten Tag, am vergangenen Samstag. In einer belebten Einkaufsstraße, gleich bei der Münchner Freiheit. Nach dem Synagogenbesuch ging dort ein Rabbiner mit seinen beiden Söhnen auf dem Bürgersteig. Da beschimpfte plötzlich ein Mann die Familie, mit klar antisemitischen Äußerungen. Mehr noch: Eine Frau, die offenbar nichts mit dem Pöbler zu tun hatte und aus ihrem Auto heraus die Szene beobachtet hatte, beleidigte einen der Söhne und spuckte ihm ins Gesicht.

Knobloch: "Habe das als Kind auch erlebt"

Für die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, weckt das dunkle Erinnerungen, wie sie im Interview mit dem ARD-Politikmagazin report München sagt. "Mich hat genau diese Situation des Anspuckens persönlich sehr getroffen, weil ich das als Kind erlebt habe", so Knobloch. "Es war auch in meiner Heimatstadt, auch in München, damals war es keine Heimat mehr. Heute habe ich mir vorgestellt, ist es eine Heimat für jüdische Menschen und ich hoffe, dass sich das auch nicht ändern wird."

Doch dieser Judenhass führe dazu, so Knobloch, dass manche jüdischen Münchner keine Zukunft für ihre Kinder in Deutschland sehen. Sie fordert von Politik und Gesellschaft, sich entschiedener gegen Antisemitismus zu stellen: "Ich glaube, es sollte auch ein Aufschrei parteiübergreifend für die jüdischen Menschen in unserem Land vorhanden sein, den ich bis jetzt vermisst habe und den ich mir sehr, sehr wünsche, damit die Stimmung im Volk sich etwas ändert."

Zahl antisemitischer Attacken steigt seit Jahren

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bezeichnete es heute als unerträglich, wenn sich Menschen in Bayern derart antisemitisch verhielten: "Das ist schrecklich. Unsere Sympathie ist bei dem Rabbiner und seinen Söhnen und wir werden alles dafür tun, dass Juden in unserem Land auch weiter sicher leben können. Wir werden alles dafür tun, um die Täter zu ermitteln und sie auch zu bestrafen."

Der Vorfall passt zu einem bundesweiten Trend. Besonders im Internet nimmt die Schärfe der antisemitischen Beleidigungen zu, und auch die Zahl der Vorfälle steigt Herrmann zufolge an: "Wir haben leider insgesamt in Deutschland in den letzten Jahren mehr solche Vorfälle, es gibt Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten, die sich antisemitisch äußern und umso wichtiger ist es, dass die ganz große Mehrheit der Gesellschaft deutlich macht, dass wir so etwas nicht dulden wollen, dass wir zu unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern stehen. Und, dass wir auf gar keinen Fall einen neuen Antisemitismus in Deutschland sich entwickeln lassen wollen."

Die Polizei fahndet nun nach den mutmaßlichen Tätern. Die Ermittlungen laufen wegen Volksverhetzung und Beleidigung.