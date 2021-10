Knoblauchkröte im Steinbruch – Amphibienschutz in Bayern

Für das bayernweite Projekt "Natur auf Zeit" schließen Naturschützer und Unternehmen zur Rohstoffgewinnung einen Pakt zum Schutz von bedrohten Amphibien. Eine enge und vertraglich geregelte Zusammenarbeit soll kostbare Lebensräume sichern. Bei einem Geländetermin in der Sandgrube in Wolkersdorf bei Schwabach trafen sich die Verantwortlichen zum Start des Projekts.

Gelbbauchunken fühlen sich in der Kiesgrube wohl

Kreuzkröten, Knoblauchkröten, Gelbbauchunken, Kammmolche und Laubfrösche finden in der freien Natur kaum noch Rückzugsgebiete. Die aber können ihnen Steinbrüche sowie Kies-, Sand- oder Lehmgruben bieten. Die Rohstoffgewinnung kann dabei sogar ungemindert weitergehen. "Wir wollen erreichen, dass der Abbau weitgehend ungestört vonstattengehen kann und die Arten sich trotzdem entwickeln können, in einem Nebeneinander", so Andreas von Lindeiner vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Einige Arten hätten ihren Hauptlebensraum sogar nur noch in Rohstoffgewinnungsstätten.

50 Betriebe in Bayern machen bisher mit

Bayernweit sind bereits 50 Betriebe mit dabei, sieben davon aus Mittelfranken. Künftige sollen es aber noch mehr werden, zumal die Unternehmen dabei kaum mehr Aufwand haben, dafür aber einen aktiven Beitrag zum Naturschutz leisten. Sie sichern auf ihrem Gelände zum Beispiel Kleinstgewässer, verschiedene Trockenbereiche oder Stein- und Geröllhaufen ab und bieten den Tieren damit Laich- oder Ruheplätze.

Naturschützer dokumentieren Amphibien-Bestand

Beraten werden sie dabei von Experten des Landesbunds für Vogelschutz, die die Bestände der Amphibien auch kontrollieren und dokumentieren. Dieses Projekt des Umweltministeriums, des LBV und des Bayerischen Industrieverbands Baustoffe, Steine und Erden (BIV) läuft zunächst einmal ein Jahr und kostet rund 375.000 Euro. Der Naturschutzfond des Umweltministeriums übernimmt 85 Prozent der Kosten, die restlichen 15 Prozent der LBV.

Nachahmer in Steinbrüchen bundesweit gesucht

Das Projekt "Natur auf Zeit" soll künftig bundesweit Nachahmer finden und langfristig auch auf andere bedrohte Tierarten, wie Insekten und Vögel ausgeweitet werden. Denn auch für sie bieten Steinbrüche oder Sandgruben attraktive Lebensräume.