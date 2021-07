Corona-Boom: Knaus Tabbert bleibt in der Erfolgsspur

Die Knaus Tabbert AG hat ihre Umsätze erneut gesteigert. Der Freizeitfahrzeuge-Hersteller mit Hauptsitz in Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau informierte am Mittag in Düsseldorf in seiner Jahrespressekonferenz über aktuelle Entwicklungen. Firmensprecher Stefan Diehl bezeichnete diese vorab im BR-Interview als "sehr erfreulich".

Schub auch durch Corona

2020 seien gut 24.000 Freizeitmobile - Reisefahrzeuge, Wohn- und Kastenwagen - verkauft worden. Das entspreche einem Umsatz von etwa 800 Millionen Euro und erneut einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr - um über elf Prozent. "Wir haben in den vergangenen sieben Jahren immer im zweistelligen Prozentbereich zugelegt. Und es sieht alles danach aus, als würde diese Entwicklung anhalten", sagt Stefan Diehl, Sprecher der Knaus Tabbert AG.

Als Gründe nannte er das veränderte Urlaubsverhalten der Kunden und das gewandelte Image von Wohnwägen. Die Corona-Pandemie habe Knaus Tabbert zusätzlich einen Schub gebracht. "Die Leute wollen ihren Urlaub möglichst unabhängig gestalten", so Diehl.

Firma "an der Belastungsgrenze"

Verzögerungen in Lieferketten und Rohstoffmangel stellten allerdings auch die Freizeitfahrzeuge-Industrie vor Probleme. Knaus Tabbert wolle mit Maßnahmen wie flexiblere Urlaubszeiten bei der Belegschaft entgegenwirken. Was die Produktion angehe, sei die Firma "an der Belastungsgrenze und teilweise darüber hinaus".

Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum. Laut Stefan Diehl werde das Unternehmen in diesem Jahr in seine Standorte investieren. Insgesamt sollen 600 neue Mitarbeitende eingestellt werden, ein Großteil davon im Hauptwerk in Jandelsbrunn. Zudem entsteht in Ungarn ein neues Produktionswerk.