Knauf-Museum zeigt uralte und teils skurrile Musikinstrumente

Trompeten aus Keramik oder eine Flöte in Form eines Jaguars: Auf solchen und anderen Instrumenten haben die Menschen vor 2.000 und mehr Jahren musiziert.

Grabbeigaben und Gebrauchsgegenstände

"Viele Instrumente dürften Grabbeigaben gewesen sein", sagt Museumsleiter Markus Mergenthaler. Andere seien für Rituale genutzt worden, zum Beispiel bei Krönungen oder Jahreszeitenwechseln. Teilweise hätte man den Instrumenten sogar heilungsfördernde Kräfte zugeschrieben. In anderen Objekten vermutet Mergenthaler gleichzeitig Gebrauchsgegenstände: Mit sogenannten Pfeifgefäßen konnten die Menschen Flüssigkeiten aufbewahren und musizieren. Unterschiedliche Flüssigkeitsmengen sorgten für verschiedene Töne.

Entdeckungsreise durch die Klangwelten

Ausprobieren können Besucher die Instrumente nicht, aber Tonaufnahmen machen sie hörbar. "So kann man erleben, wie eine Trompete um 1500 Jahren vor Christus klang", sagt Mergenthaler. Mit welchen Melodien und in welcher Kombination die Instrumente gespielt wurden, lasse sich leider nur noch erahnen. Die Objekte stammen aus der Sammlung Ulrich Hoffmann in Stuttgart. Das älteste ist mehr als 2.500 Jahre alt, das jüngste circa 1.400 Jahre. Die meisten sind aus Ton. Die Ausstellung "Klänge Alt Amerikas – Musikinstrumente in Kunst und Kult" im Knauf-Museum ist bis 10. November zu sehen.