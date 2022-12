Knappes Gas: Heizöl-Kraftwerk in Irsching geht wieder in Betrieb

Möglichst wenig Gas verstromen – lieber andere Energieträger einsetzen: So lautet die aktuelle Vorgabe der Bundesregierung nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen. Deshalb reaktiviert der verstaatlichte Energieversorger Uniper Block 3 des Kraftwerks in Irsching im Landkreis Pfaffenhofen. Irsching 3 wird mit leichtem Heizöl betrieben – anders als die Blöcke 4 und 5, in denen Strom aus Gas gewonnen wird. Von Februar bis Jahresende 2023 soll der Kraftwerksblock helfen, die Versorgungssicherheit im Süden Deutschlands zu gewährleisten. Das hat Uniper am Dienstagabend auf der Transparenzplattform der deutschen Stromhandelsbörse EEX angekündigt.

Auch andere bayerische Kraftwerke laufen weiter

Auch das bayerische Wirtschafts- und Energieministerium unterstützt diesen Kurs und begrüßt es auf Nachfrage von BR24, "dass sämtliche Stromerzeugungskapazitäten, die kein Erdgas benötigen und deshalb zur dringend erforderlichen Einsparung von Erdgas beitragen, genutzt werden".

Aus diesem Grund ist im Freistaat bereits im November das Steinkohlekraftwerk Stockstadt im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg mit 27 Megawatt Leistung auf den Strommarkt zurückgekehrt. Irsching 3 hat eine deutlich höhere Leistung: 415 Megawatt.

Ein wesentlicher Beitrag zu Versorgungssicherheit und Klimaschutz ist auch der Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Isar 2 – der Block ist mit einer elektrischen Nettoleistung von über 1.400 Megawatt der leistungsstärkste Kernreaktor Deutschlands. Wie das bayerische Wirtschaftsministerium betont, wirke diese Ausweitung des Stromangebots auch preissenkend.

Bund Naturschutz kritisiert CSU

Der Bund Naturschutz schickt deutliche Vorwürfe an die regierende CSU. Dass man sogar alte Ölkraftwerke reaktivieren müsse, zeige "die Größe des Versäumnisses" in Bayern, so Michael Remy, Referent für Energie und Klima auf BR24-Anfrage: "Die Versorgungsengpässe in Bayern entstehen ja vor allem dadurch, dass es die bayerische Landesregierung versäumt hat, die Erneuerbaren Energien in Bayern im erforderlichen Maße auszubauen." Besonders im Winter, wo die Erzeugung der Photovoltaik einbreche, werde Windkraft benötigt - doch weil die 10H-Regelung diese lange behindert habe, gebe es davon jetzt zu wenig.

Bundesweit gehen alte Kraftwerke wieder ans Netz

Auch in anderen Bundesländern gehen bereits abgeschaltete Kraftwerke wieder zurück ans Netz. Uniper hat bereits zwei Steinkohle-Kraftwerke in Nordrhein-Westfalen reaktiviert: Heyden 4 bei Minden und Scholven C in Gelsenkirchen.

Nach dem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz laufen neben Isar 2 auch die Atomkraftwerke Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den eigentlichen Abschalttermin am 31.12.2023 hinaus bis längstens zum 15. April 2023. Zur Umsetzung des Kanzlermachtworts muss in den nächsten Wochen noch das Atomgesetz geändert werden.

Kauf zusätzlicher CO2-Zertifikate nötig

Das mit leichtem Heizöl betriebene Kraftwerk Irsching 3 galt bis vor kurzem als fossiles Auslaufmodell, denn das Kraftwerk arbeitet nicht sehr effizient. Alte Heizöl- oder auch Steinkohle-Kraftwerke haben deshalb eine schlechtere CO2-Bilanz als moderne mit Gas betriebene Kraftwerke. Das bayerische Wirtschafts- und Energieministerium weist darauf hin, dass die Kraftwerke dem europäischen Emissionshandelssystem unterliegen und deshalb für zusätzlichen CO2-Ausstoß zusätzliche CO2-Zertifikate erwerben müssen: "Da die Gesamtzahl der CO2-Zertifikate im Einklang mit den europäischen Klimaschutzzielen begrenzt ist, resultiert insgesamt kein höherer CO2-Ausstoß."

Das Ministerium rechnet außerdem "nicht mit einem Dauerbetrieb des Kraftwerks" und verweist dabei auf den Energieversorger. "Uniper hat mitgeteilt, dass das Kraftwerk Irsching 3 in erster Linie zur Absicherung der Stromerzeugung anderer Uniper-Kraftwerke dienen soll."

Bund Naturschutz: Nur Energiesparen hilft wirklich

Auch Michael Remy vom Bund Naturschutz sieht nicht sofort direkte Auswirkungen auf die Klimabilanz, "da es nun darauf ankommt, wie oft und wie lange das Kraftwerk auch laufen muss". Durch Energiesparen und Effizienzerhöhungen könne die Laufzeit von Irsching 3 begrenzt und im Idealfall wieder beendet werden. Und auch wenn die mit Gas betriebenen Blöcke 4 und 5 liefen, hätte das schlechten Einfluss aufs Klima. Sie hätten nur den Vorteil, dass sie effizienter seien. Am Energiesparen führt aus Remys Sicht nichts vorbei – nur so ließe sich die Klimabilanz verbessern.

Neue Gasturbine am Standort Irsching

Am Standort Irsching gibt es neben dem alten Heizöl-Kraftwerk auch die beiden gasbefeuerten Blöcke 4 und 5. Aktuell wird in Irsching zudem eine neue Gasturbine errichtet. Dieser neue Block 6 soll im nächsten Jahr in Betrieb gehen und dann als sogenanntes "besonderes netztechnisches Betriebsmittel" der Netzstabilität dienen.