Knappes Corona-Vakzin: Der Impfturbo zündet nicht

Der Andrang an der ehemaligen Schön-Klinik in Fürth ist groß. Mehr als 1.000 Menschen haben sich für die Impfaktion angemeldet. Der Großteil ist wegen der Booster-Impfung gekommen. Etwa zehn Prozent der Impfungen, die heute hier in Fürth vorgenommen werden, sind Erstimpfungen. Auch Harald Pregler lässt sich die erste Spritze geben. Seine Gründe: "Es baut sich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft auf. Wir steuern eh auf eine allgemeine Impfpflicht zu, deshalb habe ich jetzt mitgemacht."

Impfen im Akkord, solange es geht

Im Akkord wird hier geimpft. Zehn Ärzte des medizinischen Versorgungszentrums nutzen diesen Samstag, um möglichst viele ihrer Patienten außerhalb der Sprechstunde zu impfen. Im regulären Praxis-Betrieb sei das sonst nicht zu schaffen, sagt Medic-Center-Geschäftsführer Michael Langer: "Wir werden völlig überrannt. Wir müssen es auch so machen, dass wir Patienten, die nicht von uns sind abweisen müssen." Zwar plane man für kommende Woche eine weitere große Impfaktion. Allerdings werde es zunehmend schwieriger, genügend Impfstoff zu bestellen, so Langer. Für das nächste Wochenende plane man deshalb nicht mehr mit 1.000, sondern nur noch mit 600 Corona-Impfstoff-Dosen.

Würzburgs Landrat Thomas Eberth: "Rückschlag für den Impfturbo."

Der Impfstoff ist knapp. Diese Erfahrung hat man auch in Unterfranken gemacht. Innerhalb von nur einer Woche haben Stadt und Landkreis Würzburg am Handelshof ein weiteres Impfzentrum errichtet – doch jetzt fehlt der Impfstoff: Statt der bestellten 5.000 Impfdosen des Vakzins von Biontech erhalten Stadt und Landkreis Würzburg in der kommenden Woche nur 150 Dosen. Dadurch sei die Impfstrategie gefährdet heißt es in einer Mitteilung. Landrat Thomas Eberth (CSU) zeigte sich darüber schockiert: "Die Kürzung ist ein Rückschlag für den Impfturbo, den wir ab der kommenden Woche mit großer Anstrengung aller Beteiligten – inklusive ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer – umgesetzt hätten." Und Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) ergänzt: "Diese plötzliche Kürzung der Impfstoffmenge stellt alles in Frage, was gefordert und auch geplant war. Das sorgt in der Bevölkerung für Unverständnis und für Ärger, wenn plötzliche ohne Begründung eine Kehrtwende vollzogen wird."

Bundesgesundheitsministerium hatte Biontech-Auslieferung gedeckelt

Das Bundesgesundheitsministerium hatte die Bestellmenge für den Biontech-Impfstoff gedeckelt. Hintergrund für die Kontingentierung ist laut Bundesgesundheitsministerium, dass Bestellungen des Präparats mehr als 90 Prozent der Bestellungen ausmachten, aber vermehrt Moderna eingesetzt werden soll. Dies soll sichern, dass kurzfristig ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Außerdem soll vermieden werden, dass eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 verfallen.

Ministerpräsident Söder kritisiert Kontingentierung des Biontech-Impfstoffs

Ein denkbar schlechter Zeitpunkt betont Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der auch heute wieder eine Impfpflicht gefordert hat. Der Bund müsse jetzt dafür sorgen, dass genügend Impfstoff bereit steht: "Es muss alles getan werden Impfstoff zu beschaffen und zwar nicht nur über Europa, sondern es wäre auch möglicherweise gut, wenn der Bund selbst exklusiv mit Impfstoffherstellern redet , wie man noch schnell Impfstoff für Deutschland bekommen kann."