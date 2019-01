vor 33 Minuten

Knapper Wohnraum in Nürnberg: Airbnb weist Schuld zurück

Im Streit um Ferienwohnungen weist das Vermietungsportal Airbnb Vorwürfe der Stadt Nürnberg zurück, den Wohnraum zusätzlich zu verknappen. Dafür gebe es keine Belege. Die Stadt will in Zukunft die dauerhafte Umwandlung in Ferienwohnungen verbieten.