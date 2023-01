Knapp einen Monat lang Zugausfälle wegen Bahnausbau bei Bamberg

Wegen Bauarbeiten der Bahn müssen Pendler zwischen Bamberg und Forchheim ab Montagabend mehr Zeit einplanen. Gut einen Monat lang, bis Samstag, 11. Februar, werden S-Bahnen der Linie 1 sowie zahlreiche Regionalzüge in diesem Abschnitt durch Busse ersetzt.

Eingleisige Sperrung zwischen Bamberg und Forchheim

Grund sind einmal mehr Arbeiten an der Schnellfahrstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg. Dort wird etwa an Oberleitungsmasten und Lärmschutzwänden gearbeitet. Dafür wird die Strecke zwischen Bamberg und Forchheim eingleisig gesperrt. Da auf dem verbleibenden Gleis Züge dann in beide Richtungen verkehren, muss der Verkehr ausgedünnt werden. Auch im Fernverkehr kommt es dadurch laut Bahn zu veränderten Fahrzeiten und Zugausfällen. Die Änderungen sind in der Fahrplanauskunft der Bahn abrufbar.

Milliardenteure Schnellverbindung nach Nürnberg

Die Bauarbeiten sind Teil der Schnellfahrstrecke München–Berlin. Damit dort der ICE verkehren kann, ist ein Ausbau der gesamten Strecke auf mindestens vier Gleise nötig. Die Schnellfahrstrecke ist bereits seit 2017 in Betrieb und soll die Fahrzeit auf rund vier Stunden verkürzen.

Die Arbeiten sollen 2025 abgeschlossen sein. Rund 635 Millionen Euro investiert die Bahn in den viergleisigen Ausbau zwischen Forchheim und Bamberg. Insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro sind für die Baukosten auf der schnellen Verbindung von Nürnberg nach Bamberg geplant.

Mit Informationen von dpa.