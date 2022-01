Knapp die Hälfte aller bayerischen Bahnhöfe barrierefrei

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat Bilanz zum barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe im Freistaat gezogen. 25 Bahnhöfe sind demnach im vergangenen Jahr so umgebaut worden, dass Ein- und Aussteigen in Bus und Bahn für alle möglich sei - egal ob mit Mobilitätseinschränkung, mit Kinderwagen, Fahrrad oder schwerem Gepäck.

Konkret betrifft das folgende Haltestellen: in Oberbayern Bad Aibling, Grafing Bahnhof, München St. Martin Straße, Peißenberg, Peißenberg Nord, Pfaffenhofen (Ilm), Bayerisch Gmain, Hohenpeißenberg, Peiting Nord, Peiting Ost, Höpfling und Traundorf, in Oberfranken Hallstadt bei Bamberg und Untersteinach, in Mittelfranken Oberdachstetten und Pleinfeld, in Unterfranken Ebenhausen, Dettingen, Gräfendorf, Haßfurt und Würzburg Hauptbahnhof sowie in Schwaben Gersthofen, Hergatz, Nonnenhorn und Sulzberg, so das Verkehrsministerium in einer Pressemitteilung.

Schreyer appelliert an den Bund

Damit seien nun 492 von insgesamt 1.066 bayerischen Bahnhöfen komplett barrierefrei ausgebaut und rund 79 Prozent der Bahn-Fahrgäste in Bayern könnten so barrierefrei reisen, sagte Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU). Dennoch wolle sie nicht "nicht locker lassen, bis eines Tages alle Bahnhöfe in Bayern barrierefrei sind" und forderte von der neuen Bundesregierung weitere Investitionen.

Zwar sei der Bund für den Ausbau zuständig, so Schreyer, das gehe dem Freistaat aber "nicht schnell genug". Deshalb investiere der Freistaat hier freiwillig jedes Jahr viele Landesmittel - im vergangenen Jahr waren es 23 Millionen Euro.

Auch 2022 sollen 25 Stationen barrierefrei werden

Für 2022 rechnet Schreyer damit, dass wie schon im vergangenen Jahr weitere 25 Stationen barrierefrei gemacht werden können, darunter der Bahnhof Nördlingen, der Bahnhof Ansbach und die Stationen Fürth-Klinikum und Miltenberg.