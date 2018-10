Knapp: Bürger in Sparneck und Sonnefeld haben entschieden

Zwei Bürgerentscheide in Oberfranken wurden gleichzeitig mit der Landttagswahl entschieden: In Sparneck im Landkreis Hof ging es um die Sanierung eines denkmalgeschützten Hauses. In Sonnefeld im Landkreis Coburg stimmten die Bürger über die Finanzierung der Trinkwasserversorgung ab.

Sonnefelder Gemeinderat hat mit seinem Vorschlag Erfolg

Die Bürger in Sonnefeld haben sich beim Bürgerentscheid um die Finanzierung der Trinkwasserversorgung für das Model des Gemeinderates entschieden. 53,7 Prozent stimmten bei dem Bürgerentscheid mit "Nein". Das heißt nun, dass die umlagefähigen Kosten für die Verbesserung der Trinkwasservorsorgungseinrichtung zu 85 Prozent über Verbesserungsbeiträge finanziert werden und zu 15 Prozent über den Wasserpreis. Der Wasserpreis wird dadurch um rund elf Cent steigen.

4,6 Millionen Kosten für Gemeinde

In die Verbesserung der Wasserversorgungseinrichtung muss die Gemeinde rund 4,6 Millionen Euro investieren. Vorteil dieser Finanzierung ist, dass die Gemeinde weniger Kredite aufnehmen muss, heißt es aus dem Rathaus. Das Ergebnis war aber insgesamt recht knapp und 46 Prozent der abstimmenden Bürger hätten es lieber gesehen, wenn die Trinkwasserversorgung mit 40 Prozent durch Verbesserungsbeiträge und zu 60 Prozent über zukünftige Wassergebühren finanziert worden wäre.

Knappes Ergebnis bei Bürgerentscheid in Sparneck

Der Bürgerentscheid in Sparneck im Landkreis Hof über die Zukunft eines denkmalgeschützten Hauses endete äußerst knapp: Mit einer Mehrheit von 12 Stimmen entschieden die Wähler, dass das Anwesen mitten im Ort nicht saniert werden kann. Damit setzte sich eine Bürgerinitiative durch.

"Wir müssen die knappe Entscheidung akzeptieren. Aber ich bin enttäuscht. Das Haus verfällt nun langsam und wir als Gemeinde können nur dafür sorgen, dass keine Gefahr von dem Haus ausgeht", so Bürgermeister Schmalz (Freie Wählergemeinschaft) am Abend auf BR-Anfrage. Denn ein Abriss des seit rund zehn Jahren leerstehenden Gebäudes ist aus Denkmalschutzgründen nicht möglich.

Trotz Finanzierung – keine Zustimmung

Die Gemeinde wollte das Anwesen mitsamt Scheune im Rahmen der Förderinitiative Nordbayern sanieren, es teilweise als öffentlichen Veranstaltungsort nutzen und das Obergeschoss vermieten. Dafür gab es bereits die Zusage der Regierung von Oberfranken über Zuschüsse von 90 Prozent zu den Gesamtkosten von rund 1,4 Millionen Euro. Doch aus diesen Plänen wird nun nichts – beim Bürgerentscheid stimmten 445 Wähler für die Sanierung und 457 dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent.