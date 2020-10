Knapp 400 Streikende ziehen vom Klinikum zum Nürnberger Rathaus

Notbetreuung für Patienten und Heimbewohner

Beim Nürnberg Stift sowie am Klinikum Nürnberg hat die Gewerkschaft Verdi eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, die die Sicherheit der Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Patienten während des Arbeitskampfs garantierte. Am Klinikum waren jedoch die Verhandlungen zur weiteren Ausgestaltung der Vereinbarung erneut durch den Vorstand abgebrochen worden, so Verdi.