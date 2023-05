Knall in der Nacht: Wieder Geldautomat in Franken gesprengt

Wieder einmal hat es gekracht in Franken: In Nürnberg ist am Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen. Wie das LKA mitteilte, haben Unbekannte gegen 4.40 Uhr einen Automaten der Postbank in einem Wohngebäude in der Welserstraße nordöstlich der Innenstadt gesprengt.

Geldautomat in Nürnberg gesprengt: LKA sucht Zeugen

Die Täter flüchteten laut Zeugen mit einem dunklen Fahrzeug Richtung Stadtmitte. Der Sprengstoff solle in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des LKA in München genauer untersucht werden. Das LKA bittet Zeugen, sich unter der Nummer 089 / 1212 – 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Immer wieder Sprengungen in Franken

Dass Geldautomaten gesprengt werden, ist in Franken keine Seltenheit. Erst vor etwa zwei Wochen flogen in Rothenburg ob der Tauber gleich mehrere Automaten in einer Bank in die Luft. In Fürth wurde ein Sparkassen-Automat mit so einer Wucht gesprengt, dass zahlreiche Banknoten auf dem Boden eines Parkplatzes vor einer SB-Filiale verteilt lagen.