Öffentliche Ladestationen fehlen: E-Frust in den Innenstädten

Bei der E-Mobilität haben die steuerlichen und finanziellen Anreize der letzten beiden Jahre Wirkung gezeigt. Rechnet man die Hybridfahrzeuge hinzu, ist mittlerweile ein Fünftel der elektrifizierten Autos in Bayern zugelassen. Über 150.000 reine Stromer sind mittlerweile gemeldet. Die Zuwachsraten sind rasant. Eines der wichtigsten Kriterien für den Umstieg, bei allen großen Umfragen der letzten Monate, war die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladesäulen.

Derzeit werden noch etwa 80 Prozent der E-Autos zuhause geladen. Auf dem Land, in der eigenen Garage, idealerweise noch gespeist mit grünem Strom aus der PV-Anlage auf dem Dach. In den bayerischen Städten und Metropolregionen ist es weit schwieriger, für ausreichend öffentliche Ladepunkt zu sorgen. Eine große Herausforderung für viele Kommunen und Landkreise.

Bedarf bis 2030: Knapp sechs Mal mehr Ladesäulen

Grundsätzlich kann sich die Ladeinfrastruktur in Bayern, im Vergleich zu anderen Bundesländern sehen lassen: Insgesamt gibt es mittlerweile mehr als 12.000 Ladepunkte (davon über 1.500 Schnelllader) im Freistaat, die öffentlich angefahren werden können. Dass der Bedarf vorhanden ist, zeigt die Zahl der Aufladungen, die sich allein im letzten Quartal 2021 vervierfacht hat. Bis 2030 – hat das bayerische Verkehrsministerium kürzlich hochgerechnet – bräuchte es bayernweit bereits 70.000 öffentliche Ladepunkte.

Inwieweit der Ausbau der Ladeinfrastruktur überhaupt eine kommunale Aufgabe ist, darüber wird in den Städten und Gemeinden heftig diskutiert. "Wir haben als Stadt auch keine Diesel-Tankstelle betrieben", argumentiert beispielsweise Jürgen Dupper, Oberbürgermeister von Passau, wie viele seiner Kollegen, "deswegen werden wir uns dort auf Dauer auch nicht engagieren. Aber es muss die öffentliche Hand manchmal vorangehen."

Für Joachim Damasky, Geschäftsführer beim Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA), sind die Kommunen noch aus einem ganz anderen Grund in der Pflicht und daher wichtiger Partner: "Die Flächen müssen in den Kommunen, in den Städten, in den Gemeinden ausgewiesen werden. Wo etwas hingebaut werden kann, so dass es am Ende auch öffentlich zugänglich ist." Letztlich müsse jeder mitmachen, so Damasky. Es sei auch viel private Initiative gefragt.

Täglicher E-Frust in den Innenstädten

So wie Moritz aus München, geht es vielen E-Autofahrern in den bayerischen Innenstädten: Seit einem halben Jahr fährt er elektrisch und nach Feierabend hat er oft ein Problem. "Wenn ich nach Hause komme und aufladen muss, dann würde ich normalerweise zur öffentlichen Ladestation fahren. Bei mir um die Ecke, 150 Meter weiter, gibt es eine Möglichkeit zu laden", sagt der 42-jährige, "wenn man später kommt, sind die Ladestationen eigentlich alle schon belegt."

Nirgendwo sonst in Bayern sind so viele E-Autos zugelassen wie in der Landeshauptstadt. Zählt man die Plug-in-Hybride noch hinzu, sind es in München mehr als 35.000. Im Schnitt müssen sich dort – laut Laderanking des VDA – gut 22 E-Fahrzeuge eine öffentliche Ladesäule teilen. Das ist der sogenannte T-Wert. Zum Vergleich: Die EU empfiehlt zehn E-Autos pro öffentlichem Ladepunkt.

Ladesäulen als Dauerparkplatz statt zum Aufladen

Ein Problem bleiben auch die Standzeiten an den öffentlichen Ladesäulen. Das wird kommunal bislang völlig unterschiedlich gehandhabt und sorgt für Frust bei E-Auto-Besitzern. Viele Münchner belegen mit ihren Hybrid- oder Elektrofahrzeugen die Ladesäulen auch über Nacht. Als Dauerparkplatz. Damit werden Ladesäulen blockiert, obwohl sie in den entsprechenden Lade-Apps als grün angezeigt werden.

An Normalladestationen darf man in München tagsüber vier Stunden und nachts ohne zeitliche Begrenzung stehen. An Schnellladestationen aber nur maximal eine Stunde. Völlig verwirrend sei, sagt Katja Legner vom ADAC, dass das von Stadt zu Stadt anders gehandhabt wird. "Und auch ist nicht immer klar, ob parken auch gleichzeitig laden heißt, also ob E-Autos auch ohne zu laden, dort stehen dürfen. Hier fordern wir vom ADAC eine klare, bundeseinheitliche und gut verständliche Beschilderung."

Große regionale Unterschiede

Im oberbayerischen Rosenheim kommen auf eine öffentliche Ladestation bereits 65 E-Autos. Im VDA-Laderanking belegt Rosenheim damit einen der hintersten Plätze.

Laut dortigen Stadtwerken, entspräche die Nachfrage aber dem Ladeangebot, sagt Thomas Bugl, Sprecher der Stadt Rosenheim. Außerdem, gäbe es – strukturell – eine Besonderheit: "Wir haben Stadtteile, wo wir noch sehr viele Ein- und Zweifamilienhäuser und Doppelhäuser haben, die es ermöglichen, dass die Immobilieneigentümer oder auch die Mieter eben ihre Ladesäulen vor Ort montieren und dann auch entsprechend nutzen können." Laden dahoam funktioniert in Rosenheim also auch in der Stadt.

160 Kilometer nordöstlich, im niederbayerischen Passau, kommen auf einen öffentlichen Ladepunkt nur gut sieben Stromer. Das ist bayerischer Spitzenwert. Ein Schlüssel zum Erfolg ist für Passaus OB Jürgen Dupper, dass viele private Investoren ins Boot geholt werden konnten. "Bei modernen Technologien braucht es am Anfang immer einen gewissen Schubs. Und so haben wir es auch verstanden, dass wir das Thema ausflaggen, dass wir da initiativ werden. Und natürlich muss das mittelfristig der Markt regeln."

Freistaat: Keine regionalen Vorgaben

Seitens des Freistaats und des für Ladeinfrastruktur zuständigen bayerischen Wirtschaftsministeriums, möchte man regionale Vorgaben tunlichst vermeiden. Schließlich wüssten die Akteure vor Ort am besten, was für eine verbesserte Ladeinfrastruktur notwendig wäre.

Eine entscheidende Rolle komme aber der eigens geschaffenen "Kompetenzstelle Elektromobilität" zu, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium: "Mit einem weitreichenden Angebot wie beispielsweise Wissensvermittlung über Online-Sprechstunden, Fachvorträgen, Hilfestellungen bei Ausschreibungen und Angeboten, aber auch persönlichen Beratungsgesprächen, bietet die Kompetenzstelle ein breites Spektrum an Unterstützung für Kommunen."

Gerade mit Förderprogrammen soll aber auch gezielt gesteuert werden. Zum Beispiel beim Aufbau von öffentlich zugänglichen Ladepunkten oder bei der Ladeinfrastruktur im Tourismusbereich. Aktuell ist vom Wirtschaftsministerium ein Programm für den Ausbau der Ladeinfrastruktur im nicht öffentlichen, also gewerblichen Bereich, aufgelegt worden.