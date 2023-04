Klug beleuchten – Neues Licht für Bayerns Baudenkmäler

Ab Einbruch der Dunkelheit bis 23 Uhr bereichern die Bavaria, die Ludwigskirche und das Maximilianeum wieder das Stadtpanorama der Landeshauptstadt. Die bekannten Wahrzeichen werden vielerorts wieder angestrahlt. Als optische Highlights für Touristen und Einheimische tragen sie bei zum nächtlichen Flair der Städte.

Doch was schön aussieht, hat durchaus Schattenseiten, sagt Rudi Seibt, Experte für Beleuchtung aus Wolfratshausen. Der Ingenieur erstellt Beleuchtungskonzepte für Kliniken, Glockenstühle oder auch den öffentlichen Raum und ist dafür vor allem in Oberbayern unterwegs. Wichtig sei, dass die Beleuchtung nur dann eingeschaltet werde, wenn sie auch bewusst wahrgenommen werden kann.

Lichtverschmutzung durch veraltete Strahler

Auch bei Baudenkmälern oder Fassadenbeleuchtung gelte es, nur das Wichtige durch gezieltes Licht hervorzuheben, im ohnehin wachsenden Lichtermeer der Großstadt, sagt Seibt. Lichtverschmutzungskarten zeigten aber, dass Jahr für Jahr der Lichtsmog über Bayerns Großstädten zunehme. Dazu trügen beleuchtete Bürohäuser, Schaufenster, Leuchtobjekte in Gärten und Parks, aber vor allem veraltete Straßenlaternen. Der Ingenieur ist auch aktiv als Vertreter der "Paten der Nacht", einer Initiative, die sich gegen Lichtverschmutzung einsetzt. Vielerorts sei es in der Innenstadt, aber auch in Wohngebieten nachts taghell.

Weniger Beleuchtung: Spart Energie und schont Anwohner und Tiere

Die Städte Erlangen, Füssen und Regensburg haben sich nach dem Ende der Energiesparverordnung gegen die erneute Illuminierung ihrer Baudenkmäler entschieden. Es zähle jede eingesparte Kilowattstunde, um Umwelt-und Klimaschutz voranzubringen, und den "Green-Deal" ihrer Stadt zu verwirklichen, so Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Das Licht stört laut Schlafmedizinern die nächtliche Erholung der Anwohner. Für die Stadttiere, Vögel und vor allem Insekten ist eine helle Beleuchtung mit kaltem blauen Licht besonders schädlich. Jahr für Jahr sterben Millionen Nachtfalter an Straßenlaternen oder ausgeleuchteten Fenstern. Und beim Anstrahlen aus bodennahen Scheinwerfern erhelle oft der Großteil des Lichts nicht das Wahrzeichen, sondern die Umgebung und den Nachthimmel, kritisiert Lichtexperte Seibt. In den meisten Städten sorge allein eine ungezielte Straßenbeleuchtung für erleuchtete Hausfassaden.

Effektive Beleuchtungstechnik setzt Akzente

Grundsätzlich sei die Beleuchtung von Baudenkmälern heute besser zu gestalten. Wenn statt stromfressender Scheinwerfer auf neue LED-Technik mit ihrem Sparpotential von 50 Prozent und mehr gesetzt werde, sei der Stromverbrauch vertretbar, so Seibt. Die moderne Lichttechnik ermögliche es, mit verschiedenen Helligkeiten ein plastisches Bild von Denkmälern zu zeichnen. Noch sind viele Kirchen oder Stadtmauern aber grellweiß und weiträumig erhellt. So würden interessante Kontraste unsichtbar, große Strahler könnten Passanten blenden. Die gezielte Lichtsetzung von oben nach unten reduziere dagegen Lichtverschmutzung und leuchte den Gehweg vor dem Denkmal mit aus.

Allerdings haben auch stromsparende LEDs nicht automatisch Vorteile bei ihrer Lichtgebung. Das warme gelbe Licht, das weniger schädlich für Mensch und Tier ist als das kalt-weiße LED Licht mit hohem Blauanteil, verbraucht etwas mehr Energie. Ein hochwertiger LED-Strahler mit gezielter Lichtsetzung etwa für einen Kirchturm oder eine Gebäude-Fassade könne zudem durchaus bis zu 5.000 Euro kosten, so der Lichtexperte Rudi Seibt. Doch nach seiner Erfahrung rechne sich die Investition über die Jahre, mit erheblichen Vorteilen für Mensch und Umwelt.

Stadtbeleuchtung wird vielerorts bereits modernisiert

Die bayerischen Kommunen ersetzen schrittweise ihre alten Straßenlampen und Laternen. Die Stadt Augsburg hat schon früh auf LED gesetzt, um Strom zu sparen. In Nürnberg und München wird die Umrüstung noch einige Jahre andauern. Sie betrifft nach Angaben des Bauamts München vor allem Straßenlaternen. Die Stadt hat bereits das Beleuchtungsniveau auf ihren Hauptstraßen ab 22 Uhr reduziert. Das erste Austauschprogramm umfasst den Umbau von insgesamt 48.000 Leuchten, das zweite Austauschprogramm von 20.000 Fuß- und Radwegeleuchten, hat der Münchner Stadtrat im Dezember 2022 beschlossen.

Etwa 15 Prozent des städtischen Stromverbrauchs für Licht

Solche Investition scheuen viele Gemeinden noch. Doch der Einsatz sparsamer LEDs für einzelne Objekte senkt die Stromkosten der öffentlichen Haushalte, bestätigt Jochen Endres von der Verbraucherzentrale Bayern. Der Stromverbrauch für die Beleuchtung von Baudenkmälern sei für Kommunen und speziell Großstädte zwar gering im Vergleich zu den Stromkosten ihrer gesamten Infrastruktur. Aber sie seien sinnvoll, auch wenn für Licht generell "nur" rund 15 Prozent des gesamten Stromverbrauchs anfallen, so Endres.

Bei privaten Verbrauchern und Verbraucherinnen sei das Interesse an neuer Technik und Stromsparen sehr hoch. Sparpotential böten zwar vor allem die großen Geräte wie Kühlschränke, aber: Der Umstieg auf moderne Lichttechnik rechne sich über die Jahre, daheim ebenso wie im öffentlichen Raum. Die Stadt München will deshalb künftig auch den tatsächlichen Bedarf an Beleuchtung stärker berücksichtigen. Sie nimmt am EU Projekt "Smarter Together" teil, das effizienten Lichteinsatz fördert.