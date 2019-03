Kloster Heidenheim wird nach Sanierung eröffnet

Projekt für Wirtschaft und Tourismus

Für das Klosterprojekt in Heidenheim gab es jahrelange Planungen, und es sorgte für viel Diskussionsstoff in der kleinen, rund 2.500 Einwohner zählenden Marktgemeinde. Vor einigen Jahren hatten sich die Heidenheimer dann in einem Bürgerentscheid für die Sanierung des Klosters entschieden. Das Projekt soll auch die Wirtschaft und den Tourismus in der strukturschwachen Hahnenkammregion ankurbeln.

Ausgangspunkt für die Christianisierung Frankens

Die Kosten für die Baumaßnahme betrugen 5,4 Millionen Euro, zur Hälfte bezuschusst vom Freistaat Bayern. Der Freistaat ist Eigentümer der Klosteranlage, hat das ehemalige Benediktinerkloster dem Zweckverband Kloster Heidenheim aber schon vor einiger Zeit zur Nutzung übergeben. Im Rahmen der Sanierung ist auch noch ein zweiter Bauabschnitt vorgesehen. Insgesamt sind für die Arbeiten an der Klosteranlage somit 10,6 Millionen Euro veranschlagt. Das Kloster Heidenheim wurde im 8. Jahrhundert von angelsächsischen Missionaren gegründet und gilt als Ausgangspunkt der Christianisierung Frankens.