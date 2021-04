Klopapier und Mode: Ordnet Landratsamt die Schließung an?

Landratsamt vermutet Schein-Waren

Die Behörden sehen das anders. Das Landratsamt teilte Kremsreiter noch am Tag der Öffnung schriftlich mit, dass es die Öffnung für unzulässig hält. Öffnungen zum Schein, nur um den Lockdown zu umgehen, seien nicht erlaubt, heißt es. Laut Bayerischem Gesundheitsministerium gibt es nur eine Ausnahme: Kremsreiter müsse die Behörden davon überzeugen, dass er sein Geschäft langfristig, also über die Pandemie hinaus, als Gemischtwarenladen ausrichten wolle. Nur so dürfe er öffnen. Gleichzeitig teilt das Gesundheitsministerium aber auch mit, im Freyunger Fall skeptisch zu sein.

Schlagzeilen und Nachahmer

Der Unternehmer aus dem Bayerischen Wald hat jedenfalls mit seiner Aktion, die überregional für Schlagzeilen sorgte, Nachahmer gefunden. Darunter ein Bekleidungsgeschäft aus Passau, das jetzt Wein, Öl und Gewürze ins Sortiment aufnimmt, und ein Kaufhaus in Fürstenzell im Landkreis Passau, in dem es zwischen Hosen und Blusen in den vergangenen Tagen Rasenmäher und Motorsägen gab. Das Kaufhaus einigte sich aber bereits mit dem Landratsamt darauf, wieder zu schließen.