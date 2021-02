In Garmisch-Partenkirchen ist ein Laster beim Abtransport mobiler Toiletten ausgelaufen. Am Montagmorgen streifte der 60-jährige Fahrer des Transporters an einer Kurve einen Gartenzaun. Dabei riss das Ablassventil ab, wie die Polizei mitteilte.

Garmisch-Partenkirchen: Überall Fäkalien aus mobilen Toiletten

Die unschönen Folgen: Rund 1.000 Liter Fäkalien liefen aus dem Tank und verteilten sich etwa 50 Meter weit auf der Straße. Etwa zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten daraufhin die Straße.