Klo-Reinigungskräfte zweigen 430.000 Euro Münzgeld ab

Vor dem Landgericht München müssen sich ab heute ein 63-Jähriger und seine 57 Jahre alte Lebensgefährtin verantworten. Die beiden Reinigungskräfte aus Garching sollen in einer öffentlichen Toilettenanlage am Hauptbahnhof im Laufe von fünf Jahren 430.000 Euro in Münzen unterschlagen haben. Davon zumindest geht die Staatsanwaltschaft aus.

Putzkraft greift immer wieder in die Geldkassetten

Auch wenn man als Kunde für die Benutzung der Anlage nur einen einzigen Euro einwerfen muss: In der Summe kommt in so einer öffentlichen Toilette offenbar einiges zusammen. An manchen Tagen soll der Putzmann gleich mehrfach in Geldkassetten gegriffen und jeweils fast 1.500 Euro abgezweigt haben. Den Schlüssel für die Kassetten soll ihm seine Lebensgefährtin gegeben haben, die im selben Unternehmen Objektleiterin und für das Ausleeren der Geldkassetten zuständig war.

Zählwerk lässt Gauner-Pärchen auffliegen

Aufgeflogen ist der Betrug wohl deshalb, weil die Betreiberfirma der Toilettenanlage ein elektronisches Zählwerk in die Automaten einbauen ließ. Was da dann registriert wurde, hat mit den Einnahmen anscheinend nicht zusammengepasst. Die Polizei wurde eingeschaltet, die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.